Безграничная циничность: в Мариуполе россияне уничтожили реабилитационный центр для детей
Источник:Мариупольский городской совет
В Мариуполе российские захватчики разбомбили Детский реабилитационный центр. Враг превратил в развалины еще один пример сотрудничества города с международными партнерами.
Детский реабилитационный центр в Мариуполе был открыт только осенью 2021 года после реконструкции. Это заведение было построено вместе с Европейским инвестиционным банком.
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В Мариуполе оккупанты уничтожили реабилитационный центр для детей
В Мариупольском городском совете добавили, что место, созданное для спасения жизней детей, уничтожили российские "освободители". Местные власти добавили, что у оккупантов нет предела циничности и жестокости.
Очевидно, освободить от мира, от развития, от современных центров реабилитации. Освободить от самого права на жизнь,
– говорится в сообщении.
В сообщении Мариупольского городского совета также сообщили, что россиянам безразлично, кого они видят в своем прицеле:
- люди,
- дома,
- садики,
- больницы,
- Драматический театр.
Видео разрушенного реабилитационного центра для детей:
Мариупольский городской совет подчеркнул, что мировое сообщество должно максимально объединиться с целью остановки зла, пока Россия уничтожает этот город. Они обратили внимание на два момента:
- зло никогда самостоятельно не останавливается,
- если его сейчас не остановить в Украине, то это зло придет к каждому дому в Европе.
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