Беженцам из Украины в Чехии планируют оказывать гуманитарную помощь в размере 5000 крон

В Чехии беженцам из Украины в течение первых 3 месяцев пребывания на территории страны собираются оказывать гуманитарную помощь в размере 5000 крон.

Эти деньги должны возместить базовые расходы. По данным НБУ, по состоянию на 5 марта 1 крона стоит 1,35 гривны.

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Чехи активно поддерживают борьбу украинского народа с российским захватчиком.

В частности, в Праге 4 марта прошел масштабный митинг в поддержку Украины. По данным министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в нем приняли участие около 80 тысяч человек.

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