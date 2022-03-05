Ці гроші мають покрити базові витрати. За даними НБУ, станом на 5 березня 1 крона коштує 1,35 гривні.

Зауважте У Чехії продають подушки із Зеленським за 570 крон

Чехи активно підтримують боротьбу українського народу з російським загарбником.

Зокрема, у Празі 4 березня відбувся масштабний мітинг на підтримку України. За даними міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, участь у ньому взяли близько 80 тисяч людей.

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