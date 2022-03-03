Беженцы из Украины получили право жить в ЕС в течение 3-х лет

Украинские беженцы будут иметь право жить и работать в Европейском Союзе до трех лет.

Все это согласно плану чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Украины.

Внимание Следственные группы, арест имущества преступников России: Венедиктова о помощи международным партнерам

У граждан Украины уже есть 90-дневный безвизовый доступ к ЕС.

Однако это беспрецедентное изменение в законодательстве ЕС гарантирует им статус и по истечении этого срока,

– отметили в МВД.

Что это означает

ЕС предусматривает предоставление гражданам Украины и резидентам страны право жить, работать, получать медицинскую помощь, жилье и образование немедленно на срок до 1 года без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища.

Однако если война будет продолжаться долго или беженцы не смогут безопасно вернуться, этот статус могут продлить еще на 2 года.

"Европа стоит рядом с теми, кто нуждается в защите. Всем, кто убегает от путинских бомб, рады в Европе. Мы обеспечим защиту ищущих убежище и поможем тем, кто ищет безопасный путь домой", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Сколько человек уже выехали из Украины на фоне войны

Лица без гражданства Украины или права на постоянное проживание – иностранцы, иностранные студенты – не получат права оставаться в ЕС, но им помогут вернуться в страну происхождения.

После того, как неделю назад Россия жестоко напала на большинство городов Украины, почти 875 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома.

Более половины – 454 тысячи – выехали в Польшу;

116 тысяч – в Венгрию;

67 тысяч – в Словакию;

45 тысяч – в Румынию;

79 тысяч – в Молдову, которая не входит в ЕС.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!