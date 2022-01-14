Безопасность и гражданская защита: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Президент Владимир Зеленский 14 января ввел одно из решений Совета национальной безопасности и обороны. Оно касается общественной и гражданской защиты.

Это решение датируется 30 декабря. Контроль за его исполнением возложили на секретаря СНБО Алексея Данилова.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Что этому предшествовало

На последнем заседании в 2021 году, 30 декабря, СНБО обсудил первоочередные меры по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз. Об этом вопросе докладывал Данилов.

Кроме того, министр внутренних дел Денис Монастырский представил отчет о результатах проведения обзора общественной безопасности и гражданской защиты.

Другие темы заседания

Члены СНБО тогда говорили о напряжении возле украинских границ. Данилов отмечал, что большой угрозы нет.

Решили создать рабочую группу для проверки поставок в армию продуктов и вооружения.

Кроме того, секретарь рассказал, что в мае 2022 года может появиться первый список олигархов.

Пока неизвестно, когда СНБО соберется на первое заседание в этом году.