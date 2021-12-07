Безопасность на море: СНБО завершил работу над проектом стратегии

Межведомственная группа под руководством СНБО завершила работу над Стратегией морской безопасности Украины, которую инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Документ был разработан с учетом современного опыта ведущих морских государств мира.

В проекте учли предложения 16 органов власти, общественных экспертов и бизнес-ассоциаций. В документе есть механизм реализации стратегии, координации и контроля, показатели, которые должен реализовать Кабинет Министров Украины.

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Главная цель стратегии – превратить Украину в активного морского игрока на международной арене.

Что даст принятие стратегии

На заседании отметили, что Украина плохо развивается как морское государство из-за ряда внешних и внутренних факторов. Речь идет о российской агрессии, неэффективном обеспечении морской безопасности, отсутствии должного уровня внутригосударственной координации, упадке морской индустрии и внутреннего водного транспорта.

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что принятие Стратегии морской безопасности будет способствовать существенным положительным изменениям в экономике и оборонной сфере. Кроме того, удастся улучшить ситуацию с безопасностью во всем Черноморском регионе.

Длина морского побережья Украины – 2759. Это больше всего среди стран Азово-Черноморского бассейна.