Главнокомандующий ВСУ заявил, что учебный процесс военных на полигонах и в учебных центрах должен быть максимально переведен под землю.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского.

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Что сказал Сырский о безопасности на полигонах?

Как рассказал главком ВСУ, во время ежемесячного совещания по вопросам подготовки отметил неукоснительное соблюдение требований безопасности на полигонах и в учебных центрах.

Отдельно акцентировал на неукоснительном соблюдении требований безопасности на полигонах и в учебных центрах. В зоне риска ударов вражеских ракет и дронов – вся Украина. Поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно!

– отметил главнокомандующий.

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К слову, 29 июля, враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

