"Безопасность Украины – это безопасность мира": Канада не исключает поставки Украине оружия
Источник:CTV News
В МИДе Канады не исключают вероятности, что страна отправит в Украину оружие. Это может произойти на фоне наращивания российских войск вблизи украинской границы.
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что приоритетом является сотрудничество с украинцами по противостоянию угрозам их безопасности. Ее страна будет работать над этим.
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Моя коллега Анита Ананд, министр обороны, активно занимается этим вместе с союзниками. Безопасность Украины – это безопасность Европы, а значит, это безопасность мира и Канады,
– подчеркнула Жоли.
Жоли подчеркнула, что Канада и ее союзники по НАТО призывают Россию прекратить наращивание войск вблизи Украины.
Эксперты рекомендуют США предоставить больше оружия
- СМИ сообщили, что американские эксперты рекомендуют администрации Джо Байдена предоставить Украине больше оружия.
- Соответствующее заявление было сделано во время видеоконференции перед переговорами в Женеве 10 января.
- Между тем, советник по нацбезопасности главы США Джейк Салливан заверил, что в администрации Джо Байдена не рассматривают и даже не обсуждали возможность сокращения численности войск в Европе.
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