Скопление военных и техники под запретом, – Сырский ужесточил правила безопасности на полигонах

В последнее время Россия начала наносить удары по учебным центрам с украинскими защитниками. Отныне в Украине запрещено скопление техники и размещение военных в палаточных городках.

Новые ограничения направлены на повышение безопасности в учебных центрах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Безопасности на полигонах усиливается

Из-за непоправимых потерь, которые наносит Россия циничными ударами по военнослужащим в учебных центрах, приходится прибегать к более серьезным мерам безопасности.

Как сообщил Сырский, после заслушивания отчетов, по безопасности украинских защитников от воздушных атак оккупантов, отныне он требует повышения безопасности военнослужащих в учебных центрах и на тыловых полигонах.

Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках – запрещено!

– подчеркнул главком ВСУ.

По словам Главнокомандующего ВСУ, на местах подготовки уже возводятся новые блиндажи, укрытия и другие защитные сооружения. Дополнительно внедряются инженерные решения, что позволят минимизировать потери в результате возможных атак.

Во время служебного совещания Сырский также отметил важность надлежащего обустройства укрытий и качественного оповещения о воздушных тревогах.

Среди определенных задач также закрепление вновь созданных армейских корпусов за учебными батальонами центров подготовки подразделений.

Ранее сообщалось, что Александр Сырский заявил об увеличении продолжительности базовой подготовки. Дополнительные двое суток отведут на обучение военных противодействия ударным дронам врага.