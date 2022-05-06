Безоружный фронт: как украинцы борются за победу в обувной мастерской, за рулем и в парикмахерской

Вишневец – небольшой поселок на Тернопольщине. Вы проезжаете его по дороге из Ровно в Тернополь и, вероятно, даже этого не замечаете. А если даже остановитесь там на кофе, можете подумать, что ничего особенного в этом спокойном месте не происходит. Далее – в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Но прямо сейчас жители Вишневецкой общины работают над тем, чтобы ускорить победу Украины – каждый на своем фронте. Кто-то шьет амуницию для военных, кто-то помогает адаптироваться новым жителям, а кто-то координирует эти процессы.

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Центр совместных действий запустил спрецпроект "Друг другу", чтобы рассказать, как в украинских общинах приближают победу. Второй эпизод одноименного подкаста, где рассказываем о Вишневце, можно послушать здесь.

Кроме того, мы подготовили текстовый репортаж о том, как вишневчане вносят свой вклад в победу. Из соображений безопасности текст не содержит конкретных адресов и описаний локаций.

Штаб, в котором новые жители общины сами становятся волонтерами

Когда Россия в феврале полномасштабно напала на Украину, Вишневецкий поселковый совет, как и большинство органов местного самоуправления в тылу, создал гуманитарный штаб. Руководить им предложили Лесе Борсук.

Леся принадлежит к тому типу людей, которые успевают везде: и заниматься с пластунами, и проводить мероприятия от местной общественной организации, а в прошлом – еще и руководить местной школой. К моменту вторжения она уже оставила работу там, поэтому быстро согласилась на предложение, ведь это была для нее возможность занять руки и голову.

Каждый день в течение первой недели после вторжения я просыпалась с чувством вины за то, что я ложусь спать в теплом своем доме, что я могу поесть, что я не слышу звук сирен. Что мы с семьей не убегаем в бомбоубежище. Что мы просто живем обычной жизнью, кроме того, что просматриваем новости и наблюдаем, насколько ужасающие события происходят в нашем государстве. Я постоянно хотела себя где-то деть,

– признается Леся.

Гуманитарный штаб стал для нее таким местом. Вообще в его работе нет ничего уникального: волонтеры получают гуманитарную помощь от местных жителей и из-за границы и предоставляют ее новым жителям, которые приехали в Вишневец, спасаясь от войны. Часть средств гигиены и продуктов, которые могут храниться долго, направляют военным.

Однако интересно, что большинство волонтеров штаба – это люди, которые сами недавно поселились в Вишневце и ближних селах. Еще недавно они сами должны были хватать самое необходимое, садиться в авто или эвакуационный вагон и ехать в неизвестность, оставляя позади привычную жизнь. Несколько недель назад они пришли в этот штаб, чтобы попросить о помощи. А теперь помогают другим эту помощь получить.

Среди них – Наталья Бондарь, дважды переселенка. В 2014 году ей уже пришлось хватать вещи, брать сына и ехать из родного Луганска в Черновцы. Впоследствии они перебрались в Киев, где ее жизнь начала налаживаться. До 24 февраля.

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У меня дежавю. То же самое, только ребенок – уже военный, и он на фронте. А выехали с тем же чемоданом, что и восемь лет назад. А вместо ребенка забрала нашего кота,

– грустно улыбается Наталья.

В свое время в Черновцах она присоединилась к волонтерскому движению. Здесь в Вишневце тоже искала возможности быть полезной. Заметила, что в гуманитарном штабе процессы еще не очень отлажены, и решила применить то, чему научилась в Черновцах.

"Даже в самые страшные времена нужно просвещать, наводить порядок. Поэтому мы здесь применили книжечки регистрации (тетради, в которые записывают информацию о внутренне перемещенных особах – 24 канал), разработали условия предоставления помощи. Чтобы помощь, оказываемая штабом, распределялась по-человечески. Если человек один, то он немного меньше получает, чем если люди уехали семьей», – считает Наталья.

Гуманитарный штаб стал для нее местом, где она почувствовала себя полезной и сама нашла поддержку. Здесь ведь не только выдают продуктовые наборы или прокладки. Каждый волонтер работает для того, чтобы человек, который бращается за помощью, даже далеко от дома мог почувствовать заботу и тепло.

К примеру, 15-летняя Алина учится в училище, но с начала полномасштабной войны вместо пар ежедневно приходит в штаб и к каждому здесь относится с безусловной любовью.

Когда ты понимаешь, что ребята сейчас воюют, а ты сидишь дома… Ты тоже хочешь помочь. Хоть чем-то маленьким, но ты можешь. И ты видишь, как много маленьких важных дел делают люди: кто-то приносит банки, кто-то делает закрутки, кто-то ту банку подписывает, кто-то увозит. И все это важно,

– говорит Алина.

Ее "что-то маленькое" – это поговорить с человеком, который ищет поддержки, выслушать его историю, сделать ему кофе. Маленьким миксером взбить молочную пенку и выложить в форме сердечка, как в модных кафе.

Для Алины, как и для других волонтеров, эти люди – не беженцы, а такие же украинцы, которым пришлось покинуть дом из-за России. И поэтому в штабе делают все возможное, чтобы о них позаботиться.

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Спасатель из Вишневца

Более 5 миллионов украинцев, большинство из которых – матери с детьми, с начала полномасштабной войны уехали из Украины. Но есть и многие, кто наоборот до вторжения работал за границей, а теперь вернулся, чтобы быть полезным Украине здесь.

Среди них – Виталий. В конце февраля он приехал из Польши в родной Вишневец и теперь на своем авто ездит в горячие точки и вывозит оттуда людей.

Забираю всех, кого могу. Там невозможно просто всех забрать. Там люди пешком идут, несут детей, замотанных в одеяла. Я просто себе еду на страх и риск, потому что хочу помочь детям. Жаль тех деток,

– говорит Виталий уверенно, а у самого – слезы на глазах.

Контакты людей, которых нужно эвакуировать, дают волонтеры. Водитель везет их в Вишневец или западнее. Многим помогает добраться до польской границы.

"Дети довольны, смеются. Говорят, что будут меня помнить всю жизнь. Говорит один парень: "Ты – мой спасатель". Они сейчас здесь живут. Хорошие ребята", – улыбается Виталий.

А также перед каждой поездкой он посещает гуманитарный штаб, где волонтеры загружают его авто продуктами и средствами гигиены для тех людей, которые пока не могут выехать из опасных регионов.

Берцы для войны вместо туфель для свадьбы

Предприниматели Вишневца также удерживают свой фронт. Поскольку этот поселок издавна был краем сапожников, сейчас здесь развернули большой центр по пошиву берцов.

Среди мастеров, организовавших это дело – супруги Людмила и Мирослав. Когда-то они отложили обувное дело, сконцентрировались на торговле. Но сейчас война заставила их вспомнить свое ремесло.

Поскольку многие предприятия, производившие необходимые материалы, находятся в восточных и южных регионах Украины, из-за нападения России они вынуждены были приостановить работу. Некоторые из них сейчас захвачены или вообще разрушены. Но сапожники обратились за помощью к своим давним зарубежным партнерам из Польши и Турции, и те не отказали.

Берцы шьют по себестоимости: в цену закладывают только стоимость материалов и зарплату мастеров, чтобы те могли прокормить семью. И оставлять это дело пока не собираются.

Но лучше бы я делал туфли для того, чтобы люди женились и процветали, а не те берцы для такого горя. Лучше бы не было той войны совсем,

– признается Мирослав.

Так люди, которые до вторжения продавали обувь на рынке и, казалось бы, должны думать только категориями прибыли, отложили свои интересы и начали работать на волонтерской основе, чтобы помочь армии победить.

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Волонтерство в парикмахерской

Не только сапожники подключились к волонтерству в общине. С первых дней полномасштабной войны в Вишневце бесплатно стригут бойцов теробороны, а также приехавших сюда после вторжения. Делает это стилистка Ирина Миляк, убежденная, что сейчас не может быть чужой беды. Она говорит, что просто не смогла бы брать деньги с людей, недавно потерявших свой дом.

"Очень трудно на самом деле обслуживать людей, которые приехали в Вишневец, потому что это люди с другой душой, с другими эмоциями. Если я могу где-то пошутить во время стрижки, то здесь я очень осторожна. Многие из них потеряли свой дом, многие потеряли своих родных… И люди приходят с этими эмоциями ко мне, садятся в кресло, и это тяжело… Когда в салоне раздаются украинские песни, люди это слушают, мы погружаемся в эти эмоции и просто плачем", – признается девушка.

Ирина планирует открыть в Вишневце салон красоты и взять на работу новых жителей общины. Она уже узнала, что среди них есть те специалисты, которые ей нужны. Но если человек работал в другой сфере, но давно хотел научиться парикмахерскому делу, девушка тоже готова ему помочь. Для нее важно, чтобы новые жители общины зарабатывали деньги и были полезны на новом месте.

Самоинтеграция в общину

Но новые жители общины и самостоятельно в нее интегрируются, к тому же не только в волонтерском штабе. Если спросить, кто проводит то или иное мероприятие в поселке, часто можно услышать в ответ: "внутренне перемещенное лицо" или "человек, недавно сюда приехавший".

К примеру, в марте в поселке проводили толоку: убрали территорию вокруг Вишневецкого дворца. Заместитель поселкового головы Оксана Янкова рассказывает, что инициатором толоки стала именно новая жительница Вишневца. А местные власти, со своей стороны, помогли ей собрать людей.

Также в Вишневце есть общественная организация "ЦВІТ". Ее члены с начала полномасштабной войны решили проводить мероприятия для новых жителей, чтобы помочь им интегрироваться в жизнь общины.

Но смотрим, что люди начали спрашивать: "Вы проводите мероприятия для нас, а не могли бы мы провести что-нибудь для вас?". И теперь они тоже проводят мероприятия. К примеру, один переселенец – член футбольной лиги. Он проводит футбольную секцию для наших детей. 14 или 16 детей уже записаны. Также временно переселенное лицо делает утренние фитнес-тренировки. Очень приятно, потому что мы не ждали. Мы думали, как на нас отреагируют, не будем ли мы слишком настойчивы или несвоевременны,

– признается глава организации Инна Довгалюк.

К примеру, Ольга из Днепропетровщины до вторжения преподавала украинский язык и литературу в лицее. Женщина, у которой она остановилась сейчас в Вишневце, предложила ей провести урок украинского языка в общине.

"Я сразу согласилась, потому что мне тоже интересно. Всегда новый опыт. Несмотря на все эти ужасные условия, в которых мы сейчас, я думаю, что надо как-то действовать. Этот урок – тоже помощь людям для того, чтобы улучшилось их настроение", – рассказывает Ольга.

На занятия пришли люди очень разных возрастов: и школьники, и их родители, и даже бабушки. Ольга спрашивала у них, какие ассоциации у них вызывает украинский язык.

"Сейчас на уроке звучало у людей такое слово: единство. Что язык объединяет. И я думаю, что в любое время это важное мероприятие, а сейчас оно было даже необходимо", – считает она.

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Важность кооперации

Война принесла украинцам очень много боли и фактически коснулась каждого: кому-то пришлось покидать свой дом и ехать в неизвестность, а чей-то родственник пошел воевать в ВСУ или тероборону. Но в то же время такие обстоятельства очень сплотили украинцев. И в Вишневке это очень хорошо чувствуется.

Волонтеры, местные власти, локальные предприниматели и все жители – новые и проживающие здесь десятилетиями – стали одним эффективным организмом. Все они помогают друг другу и военным – каждый на своем месте. Кто-то для этого шьет берцы, кто-то проводит уроки украинского, а кто-то – выкладывает пенку в форме сердечка в чашке кофе. Каждое это действие приближает Украину к победе.

Если ваша община так же организована и готова поделиться своей историей в этой войне, напишите нам на фейсбук, и мы расскажем о вас всей стране. Пусть эти истории вдохновляют ваших соседей найти нишу помощи сегодня, а завтра станут частью новейшей истории нашего государства.

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