Народный депутат Марьяна Безуглая поссорилась с митингующими под Верховной Радой, которые протестовали против скандального закона о НАБУ и САП. Как известно, Безуглая голосовала за его принятие.

Это не первый скандал, в который попадает нардеп. Как рассказал 24 Каналу народный депутат Украины от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин, такое поведение деструктивно и на него лучше не обращать внимания.

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Чем еще известна Безуглая?

Во время заседания 31 июля депутаты просили председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука удалить Безуглую из зала. Она мешала выступлениям других депутатов.

Мне кажется, что есть все основания проверить, может ли госпожа Безуглая иметь доступ к государственной тайне и получать оружие, как она это делала в 2022 году, когда оружие выдавали депутатам,

– сказал Ярослав Юрчишин.

Он добавил, что особенно некорректными были высказывания депутата относительно гибели нардепа Ярослава Рущишина. В тот же день она написала абсолютно неэтичные и недопустимые вещи.

Регламент Верховной Рады не ограничивает народных депутатов в высказываниях в своих социальных сетях. Но следовало бы дать этическую оценку определенным действиям. Впрочем неизвестно, или это как-то повлияет на то, что делает Марьяна Безуглая.

Важно понимать, как нам на это реагировать. Пока лучшей реакции, как игнорирование, я не вижу. Возможно, целесообразнее сконцентрироваться не на раздражителях, которые мешают работать, а на целях, которые необходимо достичь,

– подчеркнул народный депутат.

Стоит заметить, что мирные протесты против скандального закона все-таки достигли своей промежуточной цели. Власть отменила свое решение по НАБУ и САП. Очень хочется, чтобы была восстановлена взаимосвязь власти и общества.

"К сожалению, российская агрессия забрала возможность проводить выборы, поэтому наиболее логичного демократического механизма проверки взаимосвязи власти с обществом у нас сейчас нет", – добавил нардеп.

По его мнению, стоит пока найти другой механизм. Например, национальные советы, которые были после Революции Достоинства. Ведь нужно, чтобы власть имела площадку, чтобы четко фиксировать цели и вместе с экспертной средой к ним двигаться.