Изменник Украины Илья Кива отметился очередной фантазией для российской пропаганды. Он решил добавить красок к задержанию кума Путина Виктора Медведчука.

Скандальный беглец Илья Кива продолжает вдохновенно работать на российскую пропаганду. Его абсурдные фантазии прекрасно подходят местной аудитории.

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Медведчук и Ми-6

По версии Кивы, задержание Виктора Медведчука было срежиссировано британскими разведчиками из Ми-6. Это безумное заявление он сделал в эфире государственного российского телеканала RT.

Комментировать вымысел о похищении Медведчука с участием Ми-6 – жаль времени. Только напомню, что Кива избежал наказания за коррупцию в Украине, прикрывшись справкой от психиатра,

– заявил Сергей Лещенко.

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