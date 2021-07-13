Безумные гонки: во Львове оштрафовали водителя, разогнавшегося до 162 километров в час – видео
13 июля 2021 , 14:17Читати новину українською
Источник:Патрульная полиция Львовщины
Львовские патрульные 13 июля оштрафовали 25-летнего водителя Audi. Мужчина мчался по улице города со скоростью 162 километра в час.
С начала 2021 года львовские патрульные с помощью прибора TruCam зафиксировали более 11,33 тысячи нарушений скоростного режима. Полицейские вынесли 365 постановлений на водителей, которые превысили скорость более чем на 50 километров в час.
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Водитель ехал со скоростью 162 километра в час
- Утром 13 июля 25-летний львовянин, водитель автомобиля Audi, мчался со скоростью 162 километра в час.
- Инцидент произошел на улице Стрыйской.
- Патрульные выписали на него постановление за "превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 километров в час".
- Теперь мужчина должен выплатить 1 700 гривен штрафа.
Смотрите видео, как водитель разогнался до 162 километров в час: