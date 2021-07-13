Безумные гонки: во Львове оштрафовали водителя, разогнавшегося до 162 километров в час – видео

13 июля 2021 , 14:17
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Источник:

Патрульная полиция Львовщины

Львовские патрульные 13 июля оштрафовали 25-летнего водителя Audi. Мужчина мчался по улице города со скоростью 162 километра в час.

С начала 2021 года львовские патрульные с помощью прибора TruCam зафиксировали более 11,33 тысячи нарушений скоростного режима. Полицейские вынесли 365 постановлений на водителей, которые превысили скорость более чем на 50 километров в час.

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Водитель ехал со скоростью 162 километра в час

  • Утром 13 июля 25-летний львовянин, водитель автомобиля Audi, мчался со скоростью 162 километра в час.
  • Инцидент произошел на улице Стрыйской.
  • Патрульные выписали на него постановление за "превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 километров в час".
  • Теперь мужчина должен выплатить 1 700 гривен штрафа.
Заметьте! За полгода на Львовщине зарегистрировали 1 578 ДТП из-за превышения скорости водителями. В результате 349 аварий пострадали 470 человек, а 44 – погибли.

Смотрите видео, как водитель разогнался до 162 километров в час:

 

Автор: Ольга Котів