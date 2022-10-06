Умеют воевать только с мирными людьми, – у Зеленского отреагировали на удары по Запорожью

Российские военные под утро 6 октября нанесли ракетный удар по Запорожью. Враг попал в жилые дома, разрушив их полностью. На это уже отреагировали в офисе Президента.

Российские захватчики продолжают звереть, терпя поражения на фронте. Утром 6 октября оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажках в Запорожье. Дома загорелись, а их жителей спасатели достают из-под завалов. На очередную террористическую атаку врага уже отреагировали в офисе Президента.

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Ермак назвал россиян сумасшедшими трусами

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что российские террористы умеют одно: воевать только с мирным населением.

Сумасшедшие трусы. Русский вопрос необходимо решить раз и навсегда. Делать это можно лишь силой. Оружие, санкции, изоляция,

– подчеркнул он.

Ермак добавил, что наша страна продолжает работать на уничтожение врага. Нам необходимы его тотальный разгром, а также привлечение к ответственности. Это то, чего требует Украина и призывает к этому весь мир.