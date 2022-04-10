Безусловно, и Херсон, и весь Юг Украины будут освобождены, – Подоляк

Украинские защитники героически защищают наше государство от российских оккупантов. По словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, Юг Украины обязательно освободят от захватчиков.

Подоляк отметил, что он уважает военных экспертов, философствующих о том, что и когда должны освободить. Однако это должно решаться ВСУ самостоятельно. Об этом советник главы ОП заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

Заметьте Россия постоянно меняет позиции и не воспринимает адекватно внешний мир, – Подоляк о переговорах.

Весь Юг страны обязательно освободят

Подоляк отметил, что украинские защитники сами решат, когда и как освобождать украинские города, а также сколько нужно ликвидировать российских оккупантов, чтобы это осуществить.

Безусловно, и Херсон, и весь Юг Украины будут освобождены. Но я хочу, чтобы наши войска освобождали наши города так, чтобы количество россиян, которые оттуда уйдут, было очень мало относительно количества россиян, которых оттуда вынесут. Это для меня главное. И мне кажется, это главное для нашей страны,

– заметил советник главы ОП.

Подоляк пояснил, что количество оккупантов, которые не смогут сами выйти из Украины, должно быть значительно больше, чем количество тех, кто вернется в Россию на своих двоих.

"Снова же, это миссия Украины с исторической точки зрения, потому что мы не можем позволить, чтобы нация, которая приходит и убивает детей, существовала в таком виде, как сегодня", – добавил советник главы ОП.

Подоляк подытожил, что оккупанты могут спокойно жить в сибирских лесах, однако они не должны иметь миллионную армию, чтобы врываться к своим маленьким соседям – Грузию, страны Балтии, Украину, Молдову, Казахстан и т.д.