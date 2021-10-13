Безвизу с ЕС ничто не угрожает, – Кулеба

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил: все заявления об угрозах интеграции Украины не имеют перспектив.

Кулеба обратил внимание, что на саммите "Украина – ЕС" не было никаких разговоров об угрозах безвизу. По мнению дипломата, это свидетельствует о фейках по этой теме.

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Угроз нет

Министр считает, что это просто фейки отдельных политических сил или демотивирующие политические заявления о кризисе в отношениях между Украиной и ЕС.

Безвизу Украины и нашей интеграции в ЕС ничто не угрожает,

– успокоил Кулеба.

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