"Гарантируют безопасность экипажа": два новых бронированных автомобиля получат саперы Херсонщины

Благотворительный фонд "Украинские огнеборцы" передает саперам два новых бронированных Land Rover Defender для нужд спасательной части пиротехнических работ, подводного и гуманитарного разминирования аварийно-спасательного отряда спецназначения ГСЧС.

Два новых бронированных оперативно-спасательных автомобиля передают уже сегодня, 14 августа, пишет 24 Канал. Благотворители отметили, что в мае 2023-го шесть саперов этой спасательной части погибли при выполнении задач по разминированию в Херсонской области.

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"Эти броневики на практике доказали свою эффективность"

"Украинские огнеборцы" помогают восстановить функциональную способность саперного подразделения Херсона. Благотворительный фонд определил приоритетом обеспечить сохранение жизни и здоровья спасателей-саперов, специалистов, без которых дальнейшая работа по разминированию освобожденных территорий будет невозможна.

В июне наш фонд передал первый бронированный Defender спасателям Донбасса. Эта машина без работы не стоит, задач у спасателей много и чуть ли не каждый день "броня" спасает от вражеских обстрелов и спасателей, и гражданских, к которым они прибывают на помощь. Эти броневики на практике доказали свою эффективность,

– рассказали в фонде.

Добавили, что благодарны партнерам и каждому, кто принял участие в сборе на эти бронированные авто. Ведь каждый донейт помогает тем, кто нас спасает.

Сохраним жизнь спасателей – скорее очистим нашу освободившуюся землю от вражеских мин и снарядов,

– отметили в "Украинских огнеборцах".

Благотворительный фонд передает саперам два новых бронированных автомобиля / Фото БФ "Украинские огнеборцы"

Бронированный транспорт может спасти жизнь

Важно понимать, что после освобождения правобережной части Херсона саперы и спасатели ежедневно выполняют задачи по разминированию. Агрессор постоянно отслеживает работу по разминированию и при первой же возможности пытается обстрелять район проведения работ, несмотря ни на голубые шлемы спасателей, ни на отсутствие какой-либо угрозы для себя.

Речь идет о тысячах квадратных километров в Херсонской области "загрязненных" минами и опасными снарядами. Все эти территории нуждаются в тщательном обследовании саперными подразделениями. К уже обнаруженным минам и снарядам постоянно добавляются новые, потому что вражеские обстрелы и с земли, и из воздуха происходят каждый день.

Бронированный транспорт спасет жизнь спасателей – при обстреле поможет оперативно покинуть опасную зону, а в случае наезда на мину примет основной удар на "броню".

Справка. Бронированные автомобили Land Rover Defender изготовлены на предприятии Venari Group, которое является ведущим производителем спасательной техники в Великобритании. Машины обладают бронированным кузовом, дверями и окнами, оборудованы резервными аккумуляторами и дополнительными внешними фарами.

Полноприводные бронеавтомобили подготовлены к экстремальным условиям и обеспечивают безопасность экипажа и пассажиров при обстреле, защитят людей от обломков снарядов или вражеских шаров. Широкая задняя дверь позволяет быстрый доступ к кузову машины, куда легко занести даже лежачих или раненых на носилках.

Land Rover Defender, которые получат саперы ГСЧС Херсонщины / Фото БФ "Украинские огнеборцы"

Благотворительный фонд уже потратил на приобретение бронированных автомобилей более 120 000 фунтов стерлингов. Один автомобиль купили благодаря сотрудничеству с программой лояльности Fishka. Клиенты, которые накапливают баллы за покупки у партнеров, переводят их на благотворительные проекты в мобильном приложении и на сайте платформы "Fishka Благотворительность".

Таким образом удалось закрыть сбор фонда "Украинские пожарные" для нужд херсонских спасателей – баллы превратились в бронированное авто.

Второй автомобиль помогла приобрести компания ПИИ "Тойота-Украина". Их благотворительный вклад "покрыл" покупку бронированного автомобиля для саперов Херсонщины.

Такие бронированные Land Rover Defender использует британская армия. Это хорошие и надежные машины, помогающие спасти жизнь при обстреле. Каждую такую бронированную машину мы изготавливаем с мыслью об отважных и смелых украинцах, борющихся за право на свободную жизнь. Украина продолжает вдохновлять меня и всех моих работников своей отвагой, украинцы сейчас являются образцом свободы и несокрушимости для всех нас,

– подчеркнул Оливер Норт, CEO VENARI Group.

Land Rover Defender для саперов Херсонщины / Фото БФ "Украинские огнеборцы"

Сразу после освобождения Херсона фонд передал два пожарных автомобиля. Об этом рассказал подполковник службы гражданской защиты, начальник части пиротехнических работ, подводного и гуманитарного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС в Херсонской области Андрей Кочетов.

И после подрыва Каховской ГЭС волонтеры фонда были среди первых пришедших нам на помощь. Они полностью снабдили оборудованием наше подразделение аквалангистов, передали современную моторную лодку и средства защиты для спасателей. Ценим помощь волонтеров и каждого, кто помогает нам в это сложное время,

– подчеркнул Кочетов.