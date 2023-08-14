Два нові броньовані оперативно-рятувальні автомобілі передають уже сьогодні, 14 серпня, пише 24 Канал. Благодійники зауважили, що у травні 2023-го шість саперів цієї рятувальної частини загинули при виконанні завдань з розмінування на Херсонщині.

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"Ці броньовики на практиці довели свою ефективність"

"Українські вогнеборці" допомагають відновити функціональну спроможність саперного підрозділу Херсону. Благодійний фонд визначив пріоритетом забезпечити збереження життя та здоров'я рятувальників-саперів, спеціалістів, без яких подальша робота з розмінування звільнених територій буде неможлива.

В червні наш фонд передав перший броньований Defender рятувальникам Донеччини. Ця машина без роботи не стоїть, завдань у рятувальників багато і чи не щодня "броня" рятує від ворожих обстрілів і рятувальників, і цивільних, до яких вони прибувають на допомогу. Ці броньовики на практиці довели свою ефективність,

– розповіли у фонді.

Додали, що вдячні партнерам і кожному, хто долучився до збору на ці броньовані авто. Адже кожен донейт допомагає тим, хто нас рятує.

Збережемо життя рятувальників – швидше очистимо нашу звільнену землю від ворожих мін і снарядів,

– наголосили в "Українських вогнеборцях".

Благодійний фонд передає саперам два нові броньовані автомобілі / Фото БФ"Українські вогнеборці"

Броньований транспорт може врятувати життя

Важливо розуміти, що після звільнення правобережної частини Херсонщини сапери та рятувальники щодня виконують завдання з розмінування. Агресор постійно відстежує роботу з розмінування і за першої ж нагоди намагається обстріляти район проведення робіт, незважаючи ні на блакитні шоломи рятувальників, ні на відсутність будь-якої загрози для себе.

Наразі йдеться про тисячі квадратних кілометрів на Херсонщині "забруднених" мінами та небезпечними снарядами. Усі ці території потребують ретельного обстеження саперними підрозділами. До вже виявлених мін та снарядів постійно додаються нові, бо ворожі обстріли і з землі, і з повітря відбуваються щодня.

Броньований транспорт врятує життя рятувальників – у разі обстрілу допоможе оперативно покинути небезпечну зону, а у випадку наїзду на міну прийме основний удар на "броню".

Довідка. Броньовані автомобілі Land Rover Defender виготовлені на підприємстві Venari Group, яке є провідним виробником рятувальної техніки у Великобританії. Машини мають броньований кузов, двері та вікна, обладнані резервними акумуляторами і додатковими зовнішніми фарами. Повнопривідні бронеавтомобілі підготовлені до екстремальних умов і гарантують безпеку екіпажу та пасажирів під час обстрілів, захистять людей від уламків снарядів чи ворожих куль. Широкі задні двері дозволяють швидкий доступ до кузова машини, куди легко занести навіть лежачих чи поранених на ношах. Land Rover Defender, які отримають сапери ДСНС Херсонщини / Фото БФ "Українські вогнеборці"

Благодійний фонд вже витратив на придбання броньованих авто понад 120 000 фунтів стерлінгів. Один автомобіль купили завдяки співпраці з програмою лояльності Fishka. Клієнти, які накопичують бали за покупки в партнерів, переказують їх на благодійні проєкти в мобільному додатку та на сайті платформи "Fishka Благодійність".

Таким чином вдалося закрити збір фонду "Українські вогнеборці" для потреб херсонських рятувальників – бали перетворились у броньоване авто.

Другий автомобіль допомогла придбати компанія ПІІ "Тойота-Україна". Їхній благодійний внесок "покрив" купівлю броньованого авто для саперів Херсонщини.

Такі броньовані Land Rover Defender використовує британська армія. Це хороші та надійні машини, які допомагають врятувати життя при обстрілі. Кожну таку броньовану машину ми виготовляємо з думкою про відважних і сміливих українців, які виборюють право на вільне життя. Україна продовжує надихати мене і всіх моїх працівників своєю відвагою, українці зараз є взірцем свободи та незламності для всіх нас,

– підкреслив Олівер Норт, CEO VENARI Group.

Land Rover Defender для саперів Херсонщини / Фото БФ "Українські вогнеборці"

Одразу після звільнення Херсону фонд передав два пожежні автомобілі. Про це розповів підполковник служби цивільного захисту, начальник частини піротехнічних робіт, підводного та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС у Херсонській області Андрій Кочетов.

І після підриву Каховської ГЕС волонтери фонду були серед перших, хто прийшов нам на допомогу. Вони повністю забезпечили обладнанням наш підрозділ аквалангістів, передали сучасний моторний човен і засоби захисту для рятувальників. Цінуємо допомогу волонтерів і кожного, хто допомагає нам в цей складний час,

– підкреслив Кочетов.

Зверніть увагу! Напередодні український лідер заявив, що 174 тисячі квадратних кілометрів України потенційно небезпечні через міни та боєприпаси, що не розірвалися. Щодня наші спеціалісти виявляють сотні вибухонебезпечних предметів. Зеленський наголосив, чим більше в України буде машин та спеціальних дронів для розмінування, тим активніше буде повертатися безпека.