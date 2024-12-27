Квартира "на шару": как судьи и полицейские массово приватизируют служебное жилье

Ряд судей и полицейских в последние годы получили и приватизировали служебные квартиры в киевских новостройках. При этом – часть должностных лиц скрывала, что владеет другой недвижимостью и имеет собственное жилье.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование Bihus.Info.

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Как чиновники приватизируют жилье от государства

Журналисты установили, что чиновники получают служебные квартиры в новостройках Киева и при этом – скрывала приобретенное ранее личное жилье. Вероятно, судьи и полицейские прибегали к такому шагу, чтобы обосновать потребность в служебной квартире.

Так, предоставление служебного жилья является давней практикой. Комнаты и квартиры могут получить работники суда, СБУ, ГУР, полицейские, спасатели или коммунальщики, которые нуждаются в жилье. Вместе с тем существует и другая практика – когда чиновники получают служебное жилье в пользование, приватизируют его, продают и становятся в очередь за новой квартирой. Хотя эта система создана, чтобы обеспечить домом тех, кто в этом действительно нуждается, ней часто злоупотребляют.

В расследовании журналисты приводят в пример бывшую судью Шестого апелляционного административного суда Людмилу Губскую. Чиновница в 2019 году получила в пользование трехкомнатную служебную квартиру в ЖК "Комфорт Таун", 2 2023 году Губская приватизировала жилье, а через несколько месяцев – уволилась из суда. Стоит отметить, что рыночная стоимость такой квартиры – не менее 115 тысяч долларов.

При этом Губская не нуждалась в такой помощи от государства, ведь в 2022 году стала обладательницей 2-комнатной квартиры и паркоместа в новом ЖК в Черкассах. Более того, в том же доме приобрел 2-комнатную квартиру и ее сын – Руслан Губский. Однако на этом перечень недвижимости в собственности семьи не заканчивается, ведь невестка экс-судьи приобрела две 1-комнатные квартиры в том же ЖК "Комфорт Таун". Как отмечают в Bihus.Info, Губская вместе с семьей за время пользования служебным жильем приобрела недвижимости и авто общей стоимостью около 400 тысяч долларов.

Как чиновники приватизируют служебное жилье: смотрите видео

В том же "Комфорт Тауне" приватизировала квартиру бывшая секретарь судебного заседания в Шестом апелляционном административном суде Юлия Войтовская. На момент получения служебной квартиры ни она, ни ее дочь не имели собственного жилья, однако в 2022 году это изменилось. Так, 18-летняя дочь Войтовской внезапно приобрела большую квартиру в ЖК "Русановская Гавань". Интересно, что жить там начали не Войтовская с дочерью, а судья Евгений Мезенцев, помощницей которого работала Юлия Войтовская

Как отмечают журналисты-расследователи, такие случаи не единичны, а является обычной практикой. Так, судья Хозяйственного суда города Киева Юрий Пидченко получил от государства и почти сразу приватизировал трехкомнатную квартиру в жилом комплексе "Моторный". Глава департамента обеспечения деятельности министра внутренних дел Сергей Бойчук в 2023 году приватизировал служебную квартиру в ЖК "Хрустальные источники".

Близкие к главе Нацполиции Ивану Выговскому правоохранители Дмитрий Соколов и Артем Родыгин также получили служебные квартиры в ЖК "Славутич". Это один из самых дорогих ЖК, в котором есть служебные квартиры. Сейчас Соколов уже приватизировал квартиру, а Родигин – на пути к этому.