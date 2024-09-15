В Bild написали, что Зеленский может объявить о заморозке войны: в ОП опровергли

Западное издание пишет, что президент Украины может объявить о замораживании боевых действий. В Офисе президента отреагировали.

Немецкое издание со ссылкой на собственные источники написало, что Владимир Зеленский во время визита в США может объявить о готовности к локальному прекращению огня на отдельных участках фронта. В Офисе Президента отметили, что это – фейк, передает 24 Канал.

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О чем речь

Предполагали, что во время визита в США Владимир Зеленский планирует обсудить свой план победы. Он якобы предусматривает возможность использования западного оружия для ударов по России и временное прекращение боевых действий на определенных фронтовых участках.

Это даже прокомментировал военный эксперт Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене. Он объяснил, что такой подход украинского президента может быть попыткой кардинально изменить ситуацию на фронте. По его словам это свидетельствует об определенном уровне отчаяния в Украине.

Реакция ОП

В канцелярии украинского лидера отметили, что издание не видело план победы. Кроме того, и из тех нескольких людей, которые на сегодня привлечены к подготовке, никто не разговаривал с медиа.

Минск-3 или любой другой никто россиянам не подарит. Украина против любой заморозки войны, и на всех уровнях власти Украины об этом говорят

, – подчеркнули в ОП.

Кроме этого, важно чтобы Соединенные Штаты поддержали именно план победы Украины, а не капитуляции или заморозки. Его прежде всего представят США, потому что они могут помочь с реализацией.