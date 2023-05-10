Даже в Пентагоне 9 мая подтвердили, что Украина сбила российскую ракету "Кинжал". Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что ракету сбили, применив систему противоракетной обороны Patriot.

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Что известно о якобы обломках "Кинжала"

Эксклюзив: Сегодня (10 мая – 24 Канал) нам удалось увидеть в Киеве останки ракеты "Кинжал", сбитой 5 мая системой Patriot. Это стало сенсацией, поскольку гиперзвуковая ракета считалась "чудо-оружием" Путина. В настоящее время здесь проводится экспертиза ее частей,

– написало издание.

Там также показали видео, на котором якобы видны обломки российской ракеты "Кинжал".

Журналистам якобы показали остатки сбитой ракеты "Кинжал": смотрите видео



Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

Обратите внимание! Официально Вооруженные Силы Украины еще не показывали остатки сбитой российской ракеты "Кинжал".

Что известно о сбивании ракеты "Кинжал"