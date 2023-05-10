Навіть у Пентагоні 9 травня підтвердили, що Україна збила російську ракету "Кинджал". Спікер Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що ракету збили, застосувавши систему протиракетної оборони Patriot.
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Що відомо про нібито уламки "Кинджала"
Ексклюзив: Сьогодні (10 травня – 24 Канал) нам вдалося побачити у Києві останки ракети "Кинджал", збитої 5 травня системою Patriot. Це стало сенсацією, оскільки гіперзвукова ракета вважалася "чудо-зброєю" Путіна. Наразі тут проводиться експертиза її частин,
– написало видання.
Там також показали відео, на якому нібито видно уламки російської ракети "Кинджал".
Журналістам нібито показали рештки збитої ракети "Кинджал": дивіться відео
Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу
Що відомо про збиття ракети "Кинджал"
- 6 травня командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив, що у ніч проти 4 травня Повітряні сили ЗСУ збили "не имеющий аналогов" "Кинджал".
- Тоді у Повітряних силах ЗСУ розповіли, що Кремль випустив ракету Х-47 з літака МіГ-31К, який піднявся у небо в Росії.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що 4 травня Повітряне командування "Центр", яке опікується і Київщиною, супроводжувало МіГ-31К. І саме вони відпрацювали дивізіоном Patriot, який може збивати балістичні ракети.
- Згодом Юрій Ігнат пояснив, що росіяни зарано дізналися про цю успішну роботу, адже не хотілося так швидко публікувати інформацію. Ба більше, речник Повітряних сил ЗСУ тоді сказав, що радіти ще зарано. Адже Україні треба значно більше систем ППО, щоб захистити великі міста, об'єкти інфраструктури та атомної енергетики.