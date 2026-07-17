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24 Канал Новости Украины "Фронт – это основа": Зеленский встретился с командиром 3-го корпуса Андреем Билецким
17 июля, 17:31
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"Фронт – это основа": Зеленский встретился с командиром 3-го корпуса Андреем Билецким

Анастасия Колесникова

17 июля Владимир Зеленский провел встречу с несколькими боевыми командирами. Среди них – Андрей Билецкий.

Андрей Билецкий – командир 3-го армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ. Подробности беседы с ним президент обнародовал в телеграм-канале.

Почему Зеленский говорил с Билецким?

Поблагодарил за прочные позиции корпуса. Обсудили ситуацию на фронте в Харьковской и Донецкой областях, возможные действия россиян и наши задачи по обороне. Главное – украинские фронтовые позиции должны быть настолько прочными, насколько это необходимо для защиты независимости и национальных интересов нашего государства в мире и в дипломатической работе. Фронт – это основа. Особое внимание – обеспечению наших подразделений,
– подытожил встречу с Билецким глава государства.

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