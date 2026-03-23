Военный эксперт сказал, уменьшатся ли темпы мобилизации, если дроны иногда заменят бойцов

Командир Третьего армейского корпуса ВСУ, бригадный генерал Андрей Билецкий считает, что уже в 2026 году благодаря наземным роботизированным комплексам (НРК) можно будет на 30% сократить количество пехоты на передовой. А в ближайшем будущем – до 80%. По этому оптимистическому сценарию могли бы соответственно уменьшиться темпы мобилизации.

Военный эксперт Павел Нарожный в разговоре с 24 Каналом объяснил, насколько реальным является утверждение об активной замене пехоты на НРК. Он предположил, как это может повлиять на процесс мобилизации в Украине.

Какие задачи может выполнять на фронте НРК?

"Честно говоря, я отношусь скептически к тому, что мы сможем убрать именно 30% пехоты. Думаю, что эта цифра маловероятна. К этому заявлению много вопросов – речь идет о текущей ситуации, или об условной идеальной бригаде, в которой есть комплектация личного состава на 80-90%?" – подчеркнул он.

Если же говорить об идеальной бригаде, в которой есть хорошо подготовленные бойцы, в возрасте 25 – 30 лет в прекрасной физической форме, тогда, по мнению военного эксперта, – это реально и можно сделать уже завтра. Здесь не надо глубокой подготовки.

"Однако если мы говорим о среднестатистической бригаде, в которой комплектация на уровне 50 – 60% и в которой служат люди 45 – 50 лет, то в ней убрать 30% будет очень трудно. Это больше закроет дыры и недостаток личного состава, чем позволит прямо сейчас этих людей забрать или перевести на другие должности", – пояснил он.

К слову. Командир Третьего армейского корпуса ВСУ, бригадный генерал Андрей Билецкий заметил, что определенные задачи, которые выполняют пехотные подразделения, могут взять на себя беспилотники, системы наблюдения и НРК. По его мнению, 2026 год может стать "годом революции в боевых НРК", которые заменят значительную часть людей. Также это серьезно повлияет "и на тактику, и на боевые порядки". Тогда пехота трансформируется в узкоспециализированную и элитную силу, задействованную там, где использование НРК невозможно.

НРК на передовой выполняют прежде всего логистические задачи (подвоз боеприпасов, еды, топлива, воды на боевые позиции). Это защищает солдат, которые не идут пешком и не несут все это.

По НРК, которые могли бы выполнять боевые задачи, то установить на них турель или автоматический гранатомет, очень сложно. Для этого нужно готовить пилотов, которые уже будут знать тактики управления, и для этого нужно примерно полгода,

– подчеркнул Павел Нарожный.

Он добавил, если это реализовать, темпы мобилизации уменьшить не удастся. Мобилизация будет продолжаться в таком же темпе, потому что у нас создают новые бригады, а фронт имеем огромный. Однако это однозначно уменьшит уровень наших потерь.

Как НРК используются на линии боестолкновения?