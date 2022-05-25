"Били, наступали на голову": уцелевший в плену рассказал о зверствах оккупантов

В Богдановке и Большой Дымерке россияне за месяц пребывания замучили десятки людей, многих из которых до сих пор не могут найти.

Журналистка проекта Bihus.Info Анна Калюжная 24 канала рассказала, как россияне издевались над пленными. О зверствах кафиров с ней поделился мужчина – местный художник Иван, которому удалось уцелеть.

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Русские били и издевались над пленными

Вражеские солдаты похитили его на улице и начали допрашивать о позициях Вооруженных Сил Украины. Несмотря на то, что он был без оружия, представился художником и не владел нужной информацией, россияне жестоко издевались над ним и держали в погребе.

По коленям били, по пяткам били, по локтям, наступали на голоса. Однажды стрельнули прямо в погребе и говорили: "Ой, смотри, я что-то промахнулся". Так пугали они,

– вспомнил Иван три дня в плену русских кафиров.

Иван пережил пытки и смерть другого пленника и наконец решился убежать. Судьба третьего мужчины, находившегося в подвале – неизвестна.

За месяц российской оккупации только в Богдановке и Большой Дымерке замучены десятки людей, многих из которых до сих пор не могут найти. Трех палачей удалось идентифицировать.

Напомним, что украинские власти неоднократно заявляли о неотвратимости наказания для российских оккупантов, совершающих зверства в нашей стране. В частности, сообщают, что российские захватчики, ответственные за военные преступления в Буче, уже предстают перед судом.

Шестерым из попавших в Украину уже объявили приговор. Следующие годы они проведут за решеткой. Их посадят на срок от 8 до 15 лет . Соответствующее заявление сделал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

К слову, первый российский солдат, судимый Вадим Шишимарин – 21-летний сержант армии России. Всех собранных доказательств прокурорами и следователями Службы безопасности Украины достаточно для того, чтобы лишить Шишимарина свободы сроком от 10 до 15 лет, или осудить его на пожизненное заключение.

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