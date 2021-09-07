Били палками и стреляли: талибы разогнали протест в Кабуле – видео с места происшествия
Источник:Associated Press
У посольства Пакистана в Кабуле 7 сентября состоялась акция протеста из-за группировки "Талибан". Однако террористы жестоко разогнали демонстрантов.
Людей били палками
Люди вышли на улицу также из-за возмущения политикой Пакистана в отношении Афганистана. На акцию собралось около 500 человек.
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Сперва талибы позволили протестующим пройти несколько километров по Кабулу. Однако потом приказали разойтись – активисты не послушали. В ответ террористы начали разгонять население. Они жестоко избивали мужчин и женщин палками. Пострадали и журналисты, освещавшие акцию.
Они меня положили лицом на землю и заставили извиниться за освещение акции протеста,
– рассказал местный журналист.
Он подчеркнул, что теперь работать журналистом в Афганистане становится опаснее. Некоторых работников СМИ задержали. Кроме того, талибы отбирали у них камеры.
Когда протестующие отказались уходить, террористы начали стрелять в воздух. После того толпа разбежалась.
Смотрите видео жестокого разгона протестующих в Кабуле:
Талибы били палками активистов: видео
Террористы открыли огонь в воздух: видео
Смотрите видео протеста в Афганистане:Обратите внимание! Террористы заявили, что уже завершают формирование нового правительства в Афганистане. Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за начало переговоров с "Талибаном". В то же время президент России Владимир Путин готов поддержать инаугурацию нового правительства Афганистана. Это при том, что в России группировка "Талибан" запрещена.