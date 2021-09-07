Били палками и стреляли: талибы разогнали протест в Кабуле – видео с места происшествия

У посольства Пакистана в Кабуле 7 сентября состоялась акция протеста из-за группировки "Талибан". Однако террористы жестоко разогнали демонстрантов.

Людей били палками

Люди вышли на улицу также из-за возмущения политикой Пакистана в отношении Афганистана. На акцию собралось около 500 человек.

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Сперва талибы позволили протестующим пройти несколько километров по Кабулу. Однако потом приказали разойтись – активисты не послушали. В ответ террористы начали разгонять население. Они жестоко избивали мужчин и женщин палками. Пострадали и журналисты, освещавшие акцию.

Они меня положили лицом на землю и заставили извиниться за освещение акции протеста,

– рассказал местный журналист.

Он подчеркнул, что теперь работать журналистом в Афганистане становится опаснее. Некоторых работников СМИ задержали. Кроме того, талибы отбирали у них камеры.

Когда протестующие отказались уходить, террористы начали стрелять в воздух. После того толпа разбежалась.

Смотрите видео жестокого разгона протестующих в Кабуле:

Талибы били палками активистов: видео

Террористы открыли огонь в воздух: видео

Смотрите видео протеста в Афганистане: