Били током, вывозили в лес и имитировали расстрел: новые детали о пытках пленников Кремля

Российские силовики пытали задержанных в оккупированном Крыму крымских татар Наримана Джеляла, Асана и Азиза Ахтемовых. В частности, каратели били одного из пленников Кремля током, вывозили в лес и имитировали расстрел.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что это делалось, "чтобы выбить признания в действиях, которых они не совершали".

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Российские каратели пытают крымских татар

В отношении всех 3 крымских татар российскими карателями были совершены пытки и издевательства,

– сообщил Чубаров.

Говорится про Наримана Джеляла, Асана Ахтемова и Азиза Ахтемова.

По словам главы Меджлиса, особенно жестоко российские каратели пытали Асана Ахтемова. Крымского татарина вывозили в лес, ставили на колени возле вырытой ямы, имитировали расстрел, стреляя над головой, потом снова бросали в подвал, где пропускали через голову и тело электроток.

Эти пытки стали возможными еще и потому, подчеркнул Чубаров, что российские каратели продолжают не допускать адвокатов к Асану и Азизу Ахтемовым.

Назначенные "адвокаты" не защищают крымских татар

Также глава Меджлиса добавил, что в ФСБ "назначили 2 отобранных ими адвокатов, чтобы их участием прикрывать пытки и другие жестокие действия, которые применяются ими к задержанным Асану и Азизу Ахтемовым". Он опубликовал фото так называемых "защитников" – Александра Полянского и Олега Глушко.

Именно вследствие их соучастия в беззаконии, каратели имеют возможность формально легализовывать добытые ими под пытками "признания",

– заявил Чубаров.

Эти якобы защитники блокируют вступление в защиту задержанных независимых адвокатов.



Так называемые "защитники" крымских татар / Фото из фейсбука Рефата Чубарова

Задержание Джеляла и Ахтемовых: что известно

В течение 3 – 4 сентября оккупационные спецслужбы врывались с обысками в дома крымских татар, в частности Наримана Джеляла. После чего его, а также Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова, задержали.

Оккупанты обвиняют Джеляла и братьев Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Президент Украины назвал действия России "реакцией на Крымскую платформу" и призвал отпустить политзаключенных.

Текст сообщения Рефата Чубарова:

ФСБ-шные АДВОКАТЫ

В ходе последних массовых обысков и задержаний крымских татар во временно оккупированном Крыму, проведенных российскими карателями 3 – 4 и 8 сентября 2021 года трем соотечественникам, а именно Нариману ДЖЕЛЯЛОВУ, первому заместителю Главы Меджлиса крымскотатарского народа, а также двоюродным братьям Асану АХТЕМОВУ и Азизу АХТЕМОВУ предъявлены обвинения за якобы совершенную ими диверсию на газовых сетях села Перевальное Симферопольского района, за что им грозит лишение свободы до 20 лет.

Но мы сейчас не об абсурдности обвинения, а о том, что ко всем трем крымским татарам российскими карателями были совершены пытки и издевательства, чтобы выбить дознания в несовершенных ими действиях.

Особенно жестоко российские каратели пытали Асана АХТЕМОВА, которого вывозили в лес, ставили на колени у выкопанной ямы, имитировали расстрел, стреляя над головой, снова бросали в подвал, где пропускали через голову и тело Асана электроток.

Эти пытки стали возможными еще и потому, что российские каратели до сегодняшнего дня не допускают адвокатов по соглашению (нанятых родными и близкими) к Асану и Азизу АХТЕМОВЫМ.

При этом, каратели из ФСБ назначили двух отобранных ими адвокатов, чтобы их участием прикрывать пытки и другие жестокие действия, которые применяются ими к задержанным Асану и Азизу АХТЕМОВЫМ.

Посмотрите на фотографии этих мерзавцев: тот, который франтоватого вида, это Александр Полянский, назначенный ФСБ "адвокатом" Азиза АХТЕМОВА, другой – Олег ГЛУШКО, назначенный "адвокатом" Асана АХТЕМОВА.

В том, что стало возможным зверское истязание Асана и Азиза АХТЕМОВЫХ, особая вина лежит и на этих "адвокатах", поскольку они, зная, что родители и жены задержанных заключили договор с независимыми адвокатами для защиты Асана и Азиза, тем не менее, блокируют их вступление в защиту задержанных, продолжая принимать участие в следственных мероприятиях, проводимых ФСБ РФ.

Мы имеем неопровержимые данные о том, что "адвокаты" ПОЛЯНСКИЙ и ГЛУШКО вовлечены в беззаконие, которое осуществляется палачами ФСБ относительно Асана и Азиза АХТЕМОВЫХ. Именно вследствие их соучастия в беззаконии, каратели имеют возможность формально легализовывать добытые ими под пытками "признания"

... Завтра, 13 сентября, независимые адвокаты по соглашению, будут снова пытаться увидеться со своими подзащитными, но российские каратели из ФСБ снова будут прикрываться Полянским и Глушко ...

У кого есть возможность в Крыму, передайте через общих знакомых этим подонкам, чтобы они не ухудшали дальше свою вину.

Хотя, куда уж дальше...