Билл Гейтс дал показания в Конгрессе США относительно упоминаний о нем в файлах Эпштейна

Продолжается изучение дела Эпштейна: с кем общался финансист и возможные пробелы в работе федеральных правоохранителей. Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в среду, 10 июня, дал закрытые показания перед комитетом Палаты представителей США по этому поводу.

Гейтс – один из самых известных людей, которые фигурируют в расследовании. Об этом пишет Bloomberg.

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Что известно о допросе Гейтса по делу Эпштейна?

В файлах Эпштейна фигурировали, в частности, бывший британский принц Эндрю, экс-глава Гарвардского университета Ларри Саммерс, экс-президент США Билл Клинтон и соучредитель Apollo Global Management Леон Блэк.

Все они, как и Билл Гейтс, не признают, что совершали неправомерные действия.

"Рад быть здесь. Надеюсь, мои показания будут полезными для работы, важной работы комитета по поиску справедливости для жертв", – заявил бизнесмен журналистам перед слушаниями.

В Комитете отмечали, что будут допрашивать Гейтса по электронным письмам Эпштейна от 2013 года. В них говорится о якобы ситуации, связанные с Гейтсом, наркотиками и инфекцией, передающейся половым путем.

В то же время республиканцы отметили, что пока бизнесмена не обвиняют ни в каких неправомерных действиях.

Что известно о контактах Гейтса и Эпштейна?

Билл Гейтс заявлял, что сожалеет, что вообще знал миллиардера.

Известно, что он несколько раз встречался с Эпштейном примерно с 2011 года. Это было уже после того, как финансист признал вину по делу о привлечении несовершеннолетней к проституции во Флориде.

Соучредитель Microsoft ранее отмечал, что эти контакты касались благотворительного проекта. По его словам, встречи прекратились, когда стало понятно, что финансирование получить вряд ли удастся.

Издание Wall Street Journal в феврале сообщало, что Гейтс уверял, что никогда не контактировал с жертвами Эпштейна и не оставался у него на ночь.

В то же время бизнесмен признал два романа, но отметил, что эти женщины не были жертвами финансиста. Отметим, что в опубликованных файлах утверждалось, что Гейтс якобы заразился венерическим заболеванием после встречи с русскими девушками.

Напомним, что Эпштейн обвинялся в секс-торговле. Он умер в тюрьме в 2019. Финансист имел широкие связи среди политиков, бизнесменов и ученых.