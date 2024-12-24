Бывшего президента США госпитализировали: что случилось с Биллом Клинтоном и в каком он состоянии

Бывший президент США, 78-летний Билл Клинтон, снова попал в больницу. Американского политика госпитализировали в понедельник, 23 декабря.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Что было раньше В США в больницу попал 42-й президент Билл Клинтон

Билл Клинтон в больнице

Бывшего президента США госпитализировали в Вашингтоне, рассказал журналистам старший помощник Клинтона в понедельник. Заместитель руководителя аппарата уточнил, что политика доставили в больницу MedStar Джорджтаунского университета.

Для тестирования и наблюдения после того, как у него у него поднялась температура. Он в хорошем настроении и благодарен за заботу, которую получает,

– подчеркнул Анхель Уренья.

Источник, близкий к Клинтону, заявил, что ситуация "не срочная". Мол, у 42-го президента США все хорошо.

Поднялась температура, хотел, чтобы его проверили. Он проснулся и бодрый,

– отметил собеседник издания.

В комментарии CNN заместитель руководителя аппарата также сказал, что политик надеется вернуться домой уже к Рождеству.

Журналисты отметили, что Билл Клинтон столкнулся с рядом проблем со здоровьем после того, как покинул президентское кресло в 2001 году. В 2004-м ему сделали четырехкратное шунтирование.

Уже в 2010 году бывший президент снова вернулся в больницу для еще одной операции на сердце. Тогда в коронарную артерию вставили два стена. В 2021 году Клинтона госпитализировали на 6 дней в Калифорнии из-за урологической инфекции, которая распространилась на его кровь.