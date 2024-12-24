Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

Що було раніше У США до лікарні потрапив 42-й президент Білл Клінтон

Білл Клінтон у лікарні

Колишнього президента США ушпиталили у Вашингтоні, розповів журналістам старший помічник Клінтона у понеділок. Заступник керівника апарату уточнив, що політика доставили до лікарні MedStar Джорджтаунського університету.

Для тестування та спостереження після того, як у нього у нього піднялася температура. Він у доброму настрої та вдячний за турботу, яку отримує,

– наголосив Анхель Уренья.

Джерело, близьке до Клінтона, заявило, що ситуація "не термінова". Мовляв, у 42-го президента США все добре.

Піднялася температура, хотів, щоб його перевірили. Він прокинувся і бадьорий,

– зазначив співрозмовник видання.

У коментарі CNN заступник керівника апарату також зазначив, що політик сподівається повернутися додому вже до Різдва.

Журналісти зауважили, що Білл Клінтон зіткнувся з низкою проблем зі здоров'ям після того, як залишив президентське крісло у 2001 році. У 2004-му йому зробили чотириразове шунтування.

Вже у 2010 році колишній президент знову повернувся до лікарні для ще однієї операції на серці. Тоді в коронарну артерію вставили два стенти. У 2021 році Клінтона госпіталізували на 6 днів у Каліфорнії через урологічну інфекцію, яка поширилася на його кров.