Биньямин Нетаньяху в шестой раз стал премьер-министром Израиля

Биньямин Нетаньяху 29 декабря официально в шестой раз стал премьер-министром Израиля. Нетаньяху уже принял присягу и начал исполнять обязанности премьера.

Интересно, что его предшественник Яир Лапид покинул пленум, не пожав руки Нетаньяху.

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Нетаньяху поставил 3 приоритета для своего нового правительства:

прекращение ядерной программы Ирана,

развитие государственной инфраструктуры – с акцентом на сочетании так называемой периферии с центром страны,

восстановление внутренней безопасности и управления в Израиле.

Отметим, что Центральная избирательная комиссия Израиля еще в ноябре завершила подсчет голосов на выборах в Кнессет, являющийся парламентом страны. Победу на них одержал Биньямин Нетаньяху. До 2021 года он возглавлял правительство 12 лет.

Результаты голосования позволят Нетаньяху создать коалицию, ведь всего в парламенте 120 мест. Уже известно, что 32 места получила непосредственно партия экс-премьера "Ликуд", еще 32 вместе его союзники: "Религиозный сионизм", ШАС и "Яхадут ха-Тора".

Зеленский уже отреагировал на это

Президент Владимир Зеленский сразу же поздравил премьер-министра Израиля с созданием нового правительства.

Желаю успехов на пути к благополучию и безопасности Израиля, подтверждаю готовность Украины к тесному сотрудничеству для усиления наших связей и противостояния общим вызовам, процветанию и победе над силами зла,

– сказал украинский лидер.

Добавим, что Израиль не предоставляет Украине оружие, однако страна заявляла о передачу Киеву разведданных об иранских дронах-камикадзе. В октябре 2022 года экс-премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что считает нынешнюю политику Израиля в отношении украинско-российской войны "благоразумной".