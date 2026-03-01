Противник христианства и доверенное лицо Хаменеи: что известно о временном лидере Ирана Арафи

После гибели Али Хаменеи 28 февраля исполняющим обязанности верховного лидера Ирана назначили аятоллу Алирезу Арафи. Он был доверенным лицом Хаменеи, а также выступает против христианства в его стране.

Что известно о новом временном лидере Ирана, какие шансы у Алирезы Арафи занять должность верховного лидера на постоянной основе – читайте в материале 24 Канала.

Что известно об Алирезе Арафи?

Алиреза Арафи родился в 1959 году в городе Мейбод, что расположен в провинции Йезд. Его отец Мохаммед Ибрагим аль-Арафи был проповедником и писателем, а также близким соратником основателя Исламской Республики – Рухоллы Хомейни. Еще до Исламской революции семья была связана с религиозными кругами страны и исповедовала шиизм.

Начальное образование Арафи получил в Куме, где параллельно начал обучение в религиозной семинарии. Он изучал исламское богословие, арабский и английский языки, а также интересовался математикой и философией. Именно обучение в кумских духовных школах стало основой его дальнейшей религиозной карьеры.

В 2009 – 2018 годах Арафи возглавлял Международный университет Аль-Мустафы – крупный религиозный образовательный центр, который занимается подготовкой иностранных студентов и распространением шиитского ислама за пределами Ирана.

По словам самого священнослужителя, за 8 лет деятельности учреждению якобы удалось привлечь к шиитской традиции около 50 миллионов человек. В то же время многие эксперты называли эти оценки преувеличенными и маловероятными.

Также в разные годы Арафи был имамом пятничной молитвы в городе Кум и руководителем иранской сети религиозных семинарий.



Алиреза Арафи (справа) давно находится в религиозной системе Ирана / Фото Mostafa Meraji

Как сложилась политическая карьера Арафи?

Несмотря на то, что Арафи не сдавал письменный экзамен Совета стражей для участия в выборах в Ассамблею экспертов, в 2015 году его кандидатуру все же утвердили – благодаря норме закона, которая позволяет верховному лидеру Ирана делать исключения из процедурных требований.

Справочно! Совет стражей Ирана – это влиятельный конституционный надзорный орган, состоящий из 12 членов, он защищает основы исламского строя Ирана, проверяет законы на соответствие Конституции и одобряет кандидатов на выборах. Совет состоит из 6 исламских богословов (назначаются верховным лидером Ирана) и 6 юристов.



Ассамблея экспертов – совещательный орган, уполномоченный назначать Верховного лидера Ирана. Все члены ассамблеи должны сначала пройти проверку Советом опекунов.

Арафи известен консервативными религиозными позициями. Он резко критикует атеизм и христианские общины в Иране, в частности так называемые домашние церкви, которые считает "проявлениями идолопоклонства". Также он выступал с критикой отдельных аспектов богословского управления семинариями в Куме.

С 8 марта 2022 года Арафи является действующим членом Ассамблеи экспертов от провинции Тегеран, получив более 1,29 миллиона голосов избирателей, а также занимает должность заместителя председателя этого органа. Также Арафи считался доверенным лицом аятоллы Хаменеи.



Алиреза Арафи ездил с визитом в Ватикан на встречу с Папой Франциском / Фото IRNA

Много раз участвовал в иностранных визитах иранской делегации за границу. В частности, встречался с Папой Римским Франциском, а также первым заместителем главы Госдумы России Александром Жуковым.



Алиреза Арафи также встречался с российским политиком Александром Жуковым / Фото IRNA

После гибели верховного лидера Али Хаменеи Алиреза Арафи вошел в состав временного Совета руководства вместе с президентом Масудом Пезешкияном и председателем судебной власти Голам-Хоссейном Мохсени-Эджеи – органа, который будет выполнять функции руководства Ираном в переходный период.

Какие шансы у Арафи стать верховным лидером Ирана на постоянной основе?

По словам Алекса Ватанки из Института Ближнего Востока, готовность Хаменеи назначить Арафи на высокие и стратегически важные должности показала его "значительную уверенность в своих бюрократических способностях". При вэтом Арафи пока не проявил себя как "политический тяжеловес" и не имеет тесных связей с силовыми структурами Ирана.

В то же время, по данным эксперта, Арафи хорошо знает технологии, свободно владеет арабским и английским языками, а также опубликовал 24 книги и статьи.

