"Биоматериал" во Львове и "трупы" в Одессе: россияне плодят новые фейки о ВСУ

Российские пропагандисты распространили ряд фейков для одесситов о якобы происходящем после гибели военных Вооруженных Сил Украины. Враги пишут о существовании "лаборатории по сбору биоматериала".

Эти данные об ВСУ публикуют анонимные телеграммы-каналы. Они выдают себя за одесские, миксируя сообщения с признаниями в любви к городу и его истории вместе с нарративами Кремля.

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Россияне пишут о биолабораториях и сжигании тел военных ВСУ

По данным Центра стратегических коммуникаций, российские оккупанты в декабре врали для того, чтобы дискриминировать мобилизацию в Украине и в целом – испортить образ защитника Украины.

В частности, была запущена "страшилка" о том, что в Одессе существует целый бизнес по сбору биоматериала у погибших воинов, для пересылки его во Львов с последующим сжиганием тел,

– говорится в сообщении.

Этот "бизнес" будто бы построили в Одессе на гибели украинских военных. По выдумкам российских пропагандистов:

тела погибших военных ВСУ якобы перевозят в Одессу для "массового сожжения";

и перед этим якобы "массово собирается биоматериал" и "отправляется" во Львов.

Что с ним делают во Львове пропагандисты не говорят, однако без доказательств пишут о псевдофактах, согласно которым "пропавших без вести просто сжигают".



Сообщения пропагандистов по телеграммам-каналам / Скриншот Центра стратегических коммуникаций

Какие еще фейки пытались распространить пропагандисты

Путинские спецслужбы пытаются использовать тему любви одесситов к своему городу, региональному патриотизму для провоцирования антиукраинских настроений, чтобы попытаться создать себе 5-ю колонну,

– заявил руководитель Центра стратегических коммуникаций Игорь Соловей.

По его данным, кроме лжи об ВСУ, россияне также пытались манипулировать и врать относительно якобы:

в городе катастрофа – "Одесса, замерзает, гибнет без света и связи – все очень плохо";

власть беспомощна, а в ДТЭК – некомпетентны;

свет передают в Европу;

российские обстрелы – это только ответ на действия Украины;

есть "выпады" о местных властях, президенте и первой леди.

Кроме этой лжи, россияне пытаются своими фейками разжечь в людях ненависть к львовянам или киевлянам – якобы у Одессы забирают свет в более "патриотические" города.

Также российские пропагандисты хотят "играть" на "притеснениях" против русскоязычных, "бедности" Украины и заявлениях представителей Кремля о "захвате Одессы".

Более того, враги пишут об "измене" по расследованию антикоррупционных органов НАБУ, САП о деятельности представителей одесских городских властей.

Фейковые сообщения пропагандистов, направленные на одесситов / Скриншоты Центра стратегических коммуникаций

Часто враги пытаются использовать формат распространения слухов "из уст в уста". Однако российские манипуляторы уже переживают, что местные жители не верят этой лжи.

Руководитель Центра стратегических коммуникаций Игорь Соловей заявил, что Одесса всегда стремилась к индивидуальной и коммерческой свободе.

Так что одесситы выбрали путь международного сотрудничества и бизнеса, западных инвестиций и технологий, свободы и мультикультурности.

Все это возможно только в своем государстве: свободной и демократической Украине. А вовсе не в путинской России, с ее рабской покорностью криминальной группировке, давно захватившей страну и терроризирующей ее население,

– заявил Соловей.

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