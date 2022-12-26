"Биоматериал" во Львове и "трупы" в Одессе: россияне плодят новые фейки о ВСУ
Источник:Центр стратегических коммуникаций
Российские пропагандисты распространили ряд фейков для одесситов о якобы происходящем после гибели военных Вооруженных Сил Украины. Враги пишут о существовании "лаборатории по сбору биоматериала".
Эти данные об ВСУ публикуют анонимные телеграммы-каналы. Они выдают себя за одесские, миксируя сообщения с признаниями в любви к городу и его истории вместе с нарративами Кремля.
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Россияне пишут о биолабораториях и сжигании тел военных ВСУ
По данным Центра стратегических коммуникаций, российские оккупанты в декабре врали для того, чтобы дискриминировать мобилизацию в Украине и в целом – испортить образ защитника Украины.
В частности, была запущена "страшилка" о том, что в Одессе существует целый бизнес по сбору биоматериала у погибших воинов, для пересылки его во Львов с последующим сжиганием тел,
– говорится в сообщении.
Этот "бизнес" будто бы построили в Одессе на гибели украинских военных. По выдумкам российских пропагандистов:
- тела погибших военных ВСУ якобы перевозят в Одессу для "массового сожжения";
- и перед этим якобы "массово собирается биоматериал" и "отправляется" во Львов.
Что с ним делают во Львове пропагандисты не говорят, однако без доказательств пишут о псевдофактах, согласно которым "пропавших без вести просто сжигают".
Сообщения пропагандистов по телеграммам-каналам / Скриншот Центра стратегических коммуникаций
Какие еще фейки пытались распространить пропагандисты
Путинские спецслужбы пытаются использовать тему любви одесситов к своему городу, региональному патриотизму для провоцирования антиукраинских настроений, чтобы попытаться создать себе 5-ю колонну,
– заявил руководитель Центра стратегических коммуникаций Игорь Соловей.
По его данным, кроме лжи об ВСУ, россияне также пытались манипулировать и врать относительно якобы:
- в городе катастрофа – "Одесса, замерзает, гибнет без света и связи – все очень плохо";
- власть беспомощна, а в ДТЭК – некомпетентны;
- свет передают в Европу;
- российские обстрелы – это только ответ на действия Украины;
- есть "выпады" о местных властях, президенте и первой леди.
Кроме этой лжи, россияне пытаются своими фейками разжечь в людях ненависть к львовянам или киевлянам – якобы у Одессы забирают свет в более "патриотические" города.
Также российские пропагандисты хотят "играть" на "притеснениях" против русскоязычных, "бедности" Украины и заявлениях представителей Кремля о "захвате Одессы".
Более того, враги пишут об "измене" по расследованию антикоррупционных органов НАБУ, САП о деятельности представителей одесских городских властей.
Фейковые сообщения пропагандистов, направленные на одесситов / Скриншоты Центра стратегических коммуникаций
Часто враги пытаются использовать формат распространения слухов "из уст в уста". Однако российские манипуляторы уже переживают, что местные жители не верят этой лжи.
Руководитель Центра стратегических коммуникаций Игорь Соловей заявил, что Одесса всегда стремилась к индивидуальной и коммерческой свободе.
Так что одесситы выбрали путь международного сотрудничества и бизнеса, западных инвестиций и технологий, свободы и мультикультурности.
Все это возможно только в своем государстве: свободной и демократической Украине. А вовсе не в путинской России, с ее рабской покорностью криминальной группировке, давно захватившей страну и терроризирующей ее население,
– заявил Соловей.
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