Ці дані про ЗСУ публікують анонімні телеграм-канали. Вони видають себе за одеські, міксуючи дописи із зізнаннями в любові до міста та його історії разом з наративами Кремля.

Читайте також Російська пропаганда для дітей: за досягнення в карате – медальки зі зброї "фашистів"

Росіяни пишуть про біолабораторії та спалювання тіл військових ЗСУ

За даними Центру стратегічних комунікацій, російські окупанти в грудні брехали для того, щоб дискримінувати мобілізацію в Україні та в цілому – зіпсувати образ захисника України.

Зокрема, було запущено "страшилку" про те, що в Одесі існує цілий бізнес зі збору біоматеріалу у загиблих воїнів, для пересилання його у Львів з подальшим спалюванням тіл,

– мовиться в повідомленні.

Цей "бізнес" нібито побудували в Одесі на загибелі українських військових. За вигадками російських пропагандистів:

тіла загиблих військових ЗСУ нібито перевозять в Одесу для "масового спалення";

та перед цим нібито "масово збирається біоматеріал" та "відправляється" у Львів.

Що з ним роблять у Львові пропагандисти не кажуть, проте без жодних доказів пишуть про псевдофакти, згідно з якими "зниклих безвісти просто спалюють".



Повідомлення пропагандистів з телеграм-каналів / Скриншот Центру стратегічних комунікацій

Які ще фейки намагались поширити пропагандисти

Путінські спецслужби намагаються використати тему любові одеситів до свого міста, регіонального патріотизму для провокування антиукраїнських настроїв, щоб спробувати створити собі 5-у колону,

– заявив керівник Центру стратегічних комунікацій Ігор Соловей.

За його даними, крім брехні про ЗСУ, росіяни також намагались маніпулювати та брехати щодо того, що нібито:

в місті катастрофа – "Одеса, замерзає, гине без світла і зв'язку – все дуже погано";

влада безпорадна, а в ДТЕК – некомпетентні;

світло передають в Європу;

російські обстріли – це лише відповідь на дії України;

є "випади" про місцеву владу, президента та першу леді.

Окрім цієї брехні, росіяни намагаються своїми фейками розпалити в людях ненависть до львів'ян чи киян – нібито в Одеси забирають світло в більш "патріотичні" міста.

Також російські пропагандисти хочуть "грати" на "утисках" проти російськомовних, "бідності" України та заявах представників Кремля про "захоплення Одеси".

Ба більше, вороги пишуть про "зраду" щодо розслідування антикорупційних органів НАБУ, САП щодо діяльності представників одеської міської влади.

Фейкові повідомлення пропагандистів, скеровані на одеситів / Скриншоти Центру стратегічних комунікацій

Часто вороги намагаються використовувати формат поширення чуток "з уст в уста". Проте російські маніпулятори вже переймаються, що місцеві мешканці не вірять цій брехні.

Керівник Центру стратегічних комунікацій Ігор Соловей заявив, що Одеса завжди прагнула до індивідуальної та комерційної свободи.

Тож одесити вибрали шлях міжнародної співпраці та бізнесу, західних інвестицій та технологій, свободи та мультикультурності.

Все це можливо лише у своїй державі: вільній і демократичній Україні. А зовсім не в путінській Росії, з її рабською покірністю кримінальному угрупуванню, яке давно захопило країну і тероризує її населення,

– заявив Соловей.

Зауважте Окупанти розганяють чутки, що в Зеленського є паспорт Росії: це фейк

Важливо! Росіяни до новорічних свят намагались поширювати фейк про те, що нібито в Україні є "ялинкові прикраси" зі свастикою. Проте фото використали з виставки в Німеччині 2013 року.