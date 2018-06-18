Биткойны могут разрушить работу интернета

Рост объема данных, необходимых для поддержания работы биткойнов и другой криптовалюты, может привести к остановке работы интернета.

К такому выводу пришли аналитики швейцарского Банка международных расчетов, сообщает Bloomberg.



Согласно сообщению, биткойны и другая криптовалюта имеет ряд недостатков, которые не позволят им когда-нибудь оправдать завышенные ожидания рынка. Нестабильность криптовалюты, высокие энергозатраты и уязвимость к мошенничеству не позволят им превратиться в полноценное средство обмена.

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По информации аналитиков Банка международных расчетов, если бы биткойн использовался в качестве платежного средства, его цепочка блокчейна была бы настолько большой, что это привело бы к обвалу всех устройств в сети – от смартфонов до серверов.



Также отмечается, что для обработки транзакций с криптовалютой сегодня потребляется столько же энергии, сколько тратит вся Швейцария.