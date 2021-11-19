Битва разведок: шпион устроился уборщиком в дом министра Израиля
Источник:The Times of Israel
В Израиле задержан мужчина, подозреваемый в шпионаже в пользу Ирана. Он работал уборщиком в здании министра обороны Бени Ганца.
Мужчина выполнял и другие поручения по хозяйству. В Израиле считают это попыткой Ирана проследить за главой оборонного ведомства.
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Подозреваемый хотел завладеть компьютером министра
Как сообщает следствие, подозреваемый переписывался в соцсетях с неизвестными лицами. Он посылал им фотографии дома министра обороны. Также мужчина уверял, что установит специальную шпионскую программу на компьютер Ганца.Обратите внимание! Пока подозреваемому предъявлены обвинения в шпионаже. Суд должен состояться в городе Лод вблизи Тель-Авива.
В заявлении спецслужбы говорится, что подозреваемый представлял потенциальную опасность для государства. В Ассоциации госадвокатов, которая будет защищать подозреваемого в суде, заявили, что он не собирался навредить Израилю. Мол, мужчина это делал из-за "плохого финансового положения".
Адвокат Гал Волф, представляющий интересы обвиняемого, подчеркнул, что тот собирался только взять деньги у злоумышленников. По словам юриста, у него не было никаких возможностей шпионить.
Обострение между Израилем и Ираном: главное
- Иран согласился вернуться в переговоры по ядерному соглашению с Израилем.
- В то же время Израиль не верит в благие намерения Ирана, а потому готовится нанести удар по ядерным объектам страны.
- Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что "в случае, если террористический режим получит ядерное оружие, мы должны действовать".