Таких боев мы еще не видели, – в 3 ОШБр объяснили отличие обороны Авдеевки и Бахмута

Активная фаза боев за Авдеевку продолжалась с октября 2023 года. За это время стало понятно, что даже сверхсложные бои в Бахмуте не сравнятся с тем, что происходило на Авдеевском направлении.

Российские оккупанты с особым упорством наступали на Авдеевку. Для этого использовали огромное количество живой силы и техники. Майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в разговоре с 24 Каналом рассказал, что значительное количество вражеских сил удалось уничтожить.

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Авдеевский ад

Похожую тактику, как у Авдеевки, россияне применяли и в Северодонецке 2022 года, и в Бахмуте 2023 года. В то же время сравнивать бои в этих городах не совсем правильно.

Говоря из собственного опыта, таких боев я и наше подразделение еще точно не видели. Если еще в начале можно было сравнивать это с тем, что происходило в Бахмуте, то дальше это были гораздо более адские бои и гораздо более сложная ситуация,

– отметил Максим Жорин.

В частности, количество сил россиян на Авдеевском направлении было гораздо больше, чем во время боев за Бахмут. Это касается не только живой силы, но и техники и авиации.

"В Авдеевке всего было в разы больше. Надо учитывать, что только для наступления россияне подготовили целых 7 укомплектованных полных бригад. Их применяли на направлении прорыва того участка, который себе запланировали: через город до Индустриального проспекта и дальше окружение группировок, которые там были", – рассказал майор.

В одной бригаде может быть от 1000 до 8000 тысяч солдат.

Это даже не учитывая отдельных групп ГРУ и сил специальных операций России.

Силы врага были несоизмеримыми с силами ВСУ

Кроме того, в боях за Авдеевку сыграли огромную роль именно количество управляемых авиационных бомб, которыми россияне обстреливали украинские позиции.

Они уничтожали любые командные пункты, позиции, уничтожали вообще все, что было. В среднем за сутки на нас падало 60 – 80 КАБов, но иногда за сутки прилетало более 100 КАБов. Для понимания, нас бойцы после КАБов уже не слышат прилет 120-го миномета,

– отметил Жорин.

Управляемые авиабомбы просто превращают в пыль целые здания. От них не спасают даже подвальные помещения.

"Это было несоизмеримо с теми силами, которые были (в ВСУ – 24 Канал). В бой вступила 3 ОШБр, когда мы были на этапе восстановления после боев в Бахмуте. Этот процесс не был до конца завершен, мы не смогли полностью доукомплектоваться. Когда мы влетели в Авдеевский ад, бои шли в самом городе", – рассказал майор ВСУ.

По словам Жорина, было понятно, что сдерживать, а тем более отбросить такое количество врага, вряд ли удастся. Поэтому бригада начала работу по уничтожению максимального количества личного состава и техники врага. Больше всего потерь понесла 74-я, 55-я и 114-я бригады России.

"Тех сил, я считаю, хватило для того, чтобы взять не только Авдеевку, но и еще некоторые населенные пункты", – подытожил Жорин.

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