Россия использует вагнеровцев для взятия Бахмута, чтобы минимизировать потери кадровой армии, – ISW

Россияне не оставляют попыток взять под контроль Бахмут. В основном для этого бросают в бой вагнеровцев. И аналитики объяснили, зачем это делает враг.

Прежде всего, в Институте по изучению войны отметили, что 11 апреля российские минобороны и Евгений Пригожин признали роли друг друга в операции вокруг Бахмута. Составители отчета объяснили, для чего Кремлю в этом случае нужны вагнеровцы.

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Пригожина могут использовать

Как минобороны, так и сам Пригожин заявили, что вагнеровцы прилагают основные усилия, чтобы захватить территорию и вытеснить украинские силы из центральной части Бахмута. Между тем неопределенные подразделения русских воздушно-десантных войск поддерживают ЧВК "Вагнера" на флангах к северу и югу от Бахмута, в частности, недалеко от Железнянского, Сакко, Ванцетти и Николаевки. Аналитики считают, что военные на флангах, вероятно, преследуют цель только их удержание. О продвижении вперед речь не идет.

Учитывая такой метод распределения сил, в Институте предположили, что минобороны России планирует использовать вагнеровцев. Их силами враг стремится захватить Бахмут, минимизируя потери среди российских военных.

Составители отчета отметили, что такое течение событий подтверждает их предварительные оценки. Согласно им, минобороны России стремится использовать вагнеровцев, чтобы захватить Бахмут. После этого их вытесняют для присвоения победы.

В Институте процитировали Пригожина, заявившего, что вагнеровцы достигают успехов в Бахмуте. Он отметил, что российские войска якобы контролируют 80% города благодаря продвижению его наемников. Составители отчета добавляют, что врагу удалось захватить 30,68 квадратного километра или 76,5% территории Бахмута.

Реакция ВСУ на болезненное воображение Пригожина

Прокомментировать захват 80% Бахмута взялся Сергей Череватый. Журналистам CNN он отметил, что таким образом "повар Путина" пытается продемонстрировать хоть какие-то победы своих наемников на фронте.

Слова Череватого в этом случае основываются на показаниях командира одной из бригад, занимающейся обороной Бахмута. Он отметил, что с уверенностью может заявить, что "украинские силы обороны контролируют гораздо больший процент территории Бахмута".

Череватый также подчеркнул, что вагнеровцы в течение девяти месяцев пытаются захватить Бахмут. Но добиться успехов в этом им не удается. Пригожин и сделал соответствующее заявление, чтобы хоть как-то подтвердить эффективность своей работы на этом направлении за столь длительный промежуток времени.