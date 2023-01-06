Пригожин хочет контролировать шахты у Бахмута: в Reuters объяснили "одержимость" россиян городом
Источник:Reuters
Основатель ЧВК "Вагнера" буквально одержим захватом Бахмута. Дело в том, что Пригожин стремится контролировать шахты возле города.
"Одержимость" Пригожина Бахмутом обусловлена денежными мотивами. Об этом со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне сообщили в Reuters, пишет 24 Канал.
Обратите внимание Уничтожено почти все: как Бахмут изменился через год – спутниковые снимки
Пригожин хочет контролировать шахты
По данным агентства, Соединенные Штаты считают, что Евгений Пригожин заинтересован во взятии под контроль соли и гипса из шахт вблизи Бахмута. Об этом рассказал представитель Белого дома.
Есть признаки того, что "одержимость" России и Пригожина Бахмутом обусловлена денежными мотивами, добавил чиновник.
– отметили в агентстве.
Ранее США обвиняли российских наемников в эксплуатации природных ресурсов в Центральноафриканской Республике, Мали, Судане и других местах для помощи в финансировании войны Москвы в Украине. Конечно же, оккупанты отвергали обвинения.
Из почти 50 тысяч вагнеровцев, которых россияне отправили в Украину, более 4100 убиты. Еще 10 000 ранены. В частности, более тысячи вагнеровцев погибли вблизи Бахмута в период с конца ноября по начало декабря, отметил американский чиновник.
В конце прошлого месяца в Белом доме заявили, что ЧВК "Вагнера" получил партию оружия из Северной Кореи. В частности, чтобы помочь укрепить российские силы в Украине.
Последние новости из Бахмута
- Утром 6 января в Генштабе сообщили, что захватчики продолжают наступательные действия в Бахмутском направлении.
- Оккупанты уже уничтожили более 60% города.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что украинские защитники отвергли вражеских военных за пределы города – "на предыдущие позиции".
- Заметим, Пригожин буквально забрасывает Бахмут "пушечным мясом". На штурм Бахмута отправляют зэков, завербованных в ЧВК "Вагнер". Они гибнут десятками, а то и сотнями. Большие утраты уже и не скрывает сам Пригожин. Недавно он показал переполнены телами вагнеровцев подвалы под Бахмутом.
- Также в начале января Пригожин посетовал, что его боевики не могут захватить город. Он скулил, что Бахмут – это крепость в каждом доме. Основатель ЧВК Вагнера также заявил, что наши воины создали 500 линий обороны.