Пригожин хочет контролировать шахты у Бахмута: в Reuters объяснили "одержимость" россиян городом

6 января 2023, 10:19
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Источник:

Reuters

Основатель ЧВК "Вагнера" буквально одержим захватом Бахмута. Дело в том, что Пригожин стремится контролировать шахты возле города.

"Одержимость" Пригожина Бахмутом обусловлена денежными мотивами. Об этом со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне сообщили в Reuters, пишет 24 Канал.

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Пригожин хочет контролировать шахты

По данным агентства, Соединенные Штаты считают, что Евгений Пригожин заинтересован во взятии под контроль соли и гипса из шахт вблизи Бахмута. Об этом рассказал представитель Белого дома.

Есть признаки того, что "одержимость" России и Пригожина Бахмутом обусловлена денежными мотивами, добавил чиновник.
– отметили в агентстве.

Ранее США обвиняли российских наемников в эксплуатации природных ресурсов в Центральноафриканской Республике, Мали, Судане и других местах для помощи в финансировании войны Москвы в Украине. Конечно же, оккупанты отвергали обвинения.

Из почти 50 тысяч вагнеровцев, которых россияне отправили в Украину, более 4100 убиты. Еще 10 000 ранены. В частности, более тысячи вагнеровцев погибли вблизи Бахмута в период с конца ноября по начало декабря, отметил американский чиновник.

В конце прошлого месяца в Белом доме заявили, что ЧВК "Вагнера" получил партию оружия из Северной Кореи. В частности, чтобы помочь укрепить российские силы в Украине.

Последние новости из Бахмута

  • Утром 6 января в Генштабе сообщили, что захватчики продолжают наступательные действия в Бахмутском направлении.
  • Оккупанты уже уничтожили более 60% города.
  • Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что украинские защитники отвергли вражеских военных за пределы города – "на предыдущие позиции".
  • Заметим, Пригожин буквально забрасывает Бахмут "пушечным мясом". На штурм Бахмута отправляют зэков, завербованных в ЧВК "Вагнер". Они гибнут десятками, а то и сотнями. Большие утраты уже и не скрывает сам Пригожин. Недавно он показал переполнены телами вагнеровцев подвалы под Бахмутом.
  • Также в начале января Пригожин посетовал, что его боевики не могут захватить город. Он скулил, что Бахмут – это крепость в каждом доме. Основатель ЧВК Вагнера также заявил, что наши воины создали 500 линий обороны.

Автор: Юлія Лобурак