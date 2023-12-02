Сделали все возможное и невозможное: в СБУ поделились деталями обороны Бахмута

Бахмут стал не стратегической, а идеологической целью окупантов, поэтому они всячески пытались и до сих пор пытаются его захватить. Глава СБУ поделился деталями обороны города.

Василий Малюк, глава Службы безопасности Украины, в фильме Бахмут. Дорогая жизнь рассказал, что битва за Бахмут – это одна из крупнейших операций со времен Второй мировой войны. Речь идет именно о территории Европы.

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Непрерывные обстрелы окупантов

Он подчеркнул, что во время битвы за Бахмут россияне вели постоянные непрерывные артобстрелы, постоянно работала их авиация, были постоянные штурмы регулярных войск и так штурмы вагнеровцев.

По словам Малюка, украинские защитники удержали "Дорогу жизни", путь между городами Часов Яр и Бахмут, которая является основной логистической артерией в том направлении. Именно через нее наши Силы обороны получают БК, продукты питания, вывозят раненых.

Наши силы обороны сделали все возможное и невозможное, чтобы удержать нашу крепость Бахмут,

– подчеркнул Малыш.

Он также рассказал, что в битвах за этот путь участвовали представители спецподразделения "А".

Малыш поделился деталями боев за "Дорогу жизни"