Отправляют на штурмы миксированные группы: россияне хотят любой ценой захватить Бахмут до 9 мая
Российские войска продолжают штурм Бахмута. Несмотря на огромные потери, они пытаются полностью оккупировать город до 9 мая.
Об этом 24 Каналу рассказал бывший командир полка "Азов" Максим Жорин. По его словам, россияне даже изменили тактику штурмов, из-за больших потерь.
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Жорин заявил, что россияне настолько хотят успеть до 9 мая, что не гнушаются какими-либо доступными методами. Не щадя личный состав, они отправляют на штурм миксированные группы, куда входят одновременно и вагнеровцы, и регулярные войска русской армии.
Это связано с большими потерями среди личного состава, но это их не останавливает. У них совершенно больное желание захватить город до 9 мая. Однако у них ничего не получится,
– подчеркнул военный.
Максим Жорин о ситуации в Бахмуте: смотреть видео
Жорин добавил, что российская армия использует всю номенклатуру боеприпасов: от осколочно-фугасных до запрещенных – шрапнели, фосфор и т.д. Также их заявления о "снарядном голоде" не больше, чем внутренние споры. Россияне используют против украинских защитников все доступные средства ведения войны.
Ситуация на фронте: главное
- Российская армия сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Продолжаются тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка.
- За прошедшие сутки наши защитники отбили 55 атак противника на указанных участках фронта.
- Продолжаются бои в городе Бахмут, оккупанты обстреливали город зажигательными и фосфорными боеприпасами. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Хромово, Ивановское, Часов Яр и Ступочки. Противник нанес авиационных ударов по Бахмуту, Богдановке, Курдюмовке и Нью-Йорку. Также под огнем противника оказались другие населенные пункты Донбасса.