Сейчас видим, что в Северодонецке и Лисичанске были правильные решения, – военный аналитик

россияне фактически теряют наступательную активность на Востоке. К этому, в частности, привели правильные решения, принятые нашим руководством по Северодонецку и Лисичанску.

Об этом 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что потенциал российских войск постепенно исчерпывается.

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"Решение по Северодонецку и Лисичанску было правильным"

Мусиенко напомнил, что в свое время было достаточно много дискуссий вокруг решения об уходе наших войск от Северодонецка и Лисичанска. Это решение называли неправильным. Тогда говорилось о том, что ВСУ нужно было раньше отойти от этих городов.

А оказалось, что все верно. И правильно принималось решение военно-политическим руководством,

– подчеркнул он.

Ведь, объяснил военный аналитик, ВСУ сдерживали и изматывали врага, причинили ему максимальный ущерб, насколько это было возможно в тех условиях. Сейчас оно чревато тем, что российские войска фактически теряют наступательную активность на Востоке.

Мусиенко о правильности решения по Северодонецку и Лисичанску: смотрите видео

"Потенциал россиян постепенно иссякает"

Мусиенко заметил, что на некоторых участках на Востоке еще горячо и достаточно непросто. Но видно, что российские захватчики там уже истощаются.

Они почаще используют, к примеру, не томную артиллерию, а минометы для ударов по позициям. И видно, что потенциал их постепенно исчерпывается,

– сказал военный аналитик.

Поэтому, добавил он, вскоре линия фронта может окончательно стабилизироваться и оккупанты вынуждены будут брать паузу, чтобы доукомплектовывать свои подразделения посредством подкрепления, которое они смогут сформировать. Иначе россияне просто не смогут продолжать наступательные действия, ведь наши защитники их истощают, изматывают и останавливают.

Что известно об уходе ВСУ из Северодонецка и Лисичанская

В американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что импульс российских оккупантов в сторону Бахмута и Авдеевки исчерпан. Атаки россиян на Востоке Украины достигают кульминации , а дальше, очевидно, будут продолжаться незначительные продвижения.

3 июля ВСУ покинули Лисичанск после тяжелых боев. В то же время украинские защитники подчеркнули, что обязательно вернутся в город и уволят его.

Советник Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что ВСУ оставили Лисичанск и Северодонецк, чтобы сохранить жизнь защитникам . Однако они успели ликвидировать там около 7 тысяч российских кафиров.

В Институте изучения войны, анализируя ситуацию в Лисичанске, заявили, что отведение украинских войск в Северск позволит ВСУ снизить риск немедленного окружения российскими оккупантами.

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