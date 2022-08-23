Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він наголосив, що потенціал російських військ поступово вичерпується.

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"Рішення щодо Сєвєродонецька й Лисичанська було правильним"

Мусієнко нагадав, що свого часу було досить багато дискусій довкола рішення про відхід наших військ від Сєвєродонецька й Лисичанська. Це рішення називали неправильним. Тоді мовилося про те, що ЗСУ потрібно було раніше відійти від цих міст.

А виявилося, що все правильно. І правильно ухвалювалося рішення військово-політичним керівництвом,

– наголосив він.

Адже, пояснив військовий аналітик, ЗСУ стримували й вимотували ворога, заподіяли йому максимальних збитків, наскільки це було можливо за тих умов. Зараз наслідком цього є те, що російські війська фактично втрачають наступальну активність на Сході.

Мусієнко про правильність рішення щодо Сєвєродонецька й Лисичанська: дивіться відео

"Потенціал росіян поступово вичерпується"

Мусієнко зауважив, що на деяких ділянках на Сході ще гаряче й досить непросто. Але видно те, що російські загарбники там уже виснажуються.

Вони частіше застосовують, наприклад, не важку артилерію, а міномети для ударів по позиціях. І видно, що потенціал їхній поступово вичерпується,

– сказав військовий аналітик.

Тому, додав він, невдовзі лінія фронту може остаточно стабілізуватися й окупанти змушені будуть брати паузу, щоб доукомплектовувати свої підрозділи за допомогою підкріплення, яке вони зможуть сформувати. Інакше росіяни просто не зможуть продовжувати наступальні дії, адже наші захисники їх виснажують, вимотують і зупиняють.

До речі! В американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що імпульс російських окупантів у бік Бахмута й Авдіївки – вичерпаний. Атаки росіян на Сході України досягають кульмінації, а далі, вочевидь, триватимуть незначні просування.

Що відомо про відхід ЗСУ із Сєвєродонецька й Лисичанська

3 липня ЗСУ залишили Лисичанськ після важких боїв. Водночас українські захисники наголосили, обов'язково повернуться у місто і звільнять його.

Радник Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ залишили Лисичанськ та Сєвєродонецьк, щоб зберегти життя захисникам. Однак вони встигли ліквідувати там приблизно 7 тисяч російських окупантів.

В Інституті вивчення війни, аналізуючи ситуацію у Лисичанську, заявили, що відведення українських військ до Сіверська дозволить ЗСУ знизити ризик негайного оточення російськими окупантами.

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