Президент Сербии Вучич сравнил бои за Херсон со Сталинградом: что не так в его заявлении

Президент Сербии Александар Вучич сравнил бои за Херсон со Сталинградской битвой. Однако при этом сербский лидер призвал "сохранять мир".

Такое заявление Александар Вучич сделал во время интервью. По его словам, следующая зима будет тяжелой в том числе и из-за битвы за Херсон.

Обратите внимание Почему оккупанты сняли флаг со здания ОГА в Херсоне: объяснение Соболевского

Что не так с заявлением Вучича

Сербский президент на фоне полномасштабной войны, начатой Россией, говорит о "важности сохранить мир", что уже звучит абсурдно, потому что по меньшей мере 1 страна в мире не желает этого. Говоря это в контексте энергетического кризиса, который в этом году стал острой проблемой, опять же из-за действий России, Вучич будто намекает, что лучше Украине не отвоевывать Херсон.

Нам грозит Сталинградское сражение – битва за Херсон в Украине. Это приведет к дополнительному напряжению и проблемам, и поэтому важно сохранить мир, и поэтому я не хотел участвовать в каких-либо поспешных шагах,

– заявил Вучич.

То есть, деоккупация Украиной собственных территорий для сербского президента это "дополнительные напряжения и проблемы".

Да и вообще, корректно ли сравнение битвы за Херсон с битвой за Сталинград? Ответ на вопрос неоднозначен и можно трактовать это по-разному. Сталинградская битва считается одной из самых кровавых и ожесточенных битв в мировой истории, ведь в боях погибли более 2,5 миллиона человек. С этой стороны сравнение некорректно, ведь стратегия Вооруженных Сил направлена на то, чтобы уберечь как можно больше жизней украинских воинов.

Сталинградская битва стала переломным моментом в германо-советской войне и нацистские войска потеряли стратегическую инициативу в поле боя. В этом контексте теоретически сравнение может быть уместным, ведь потеря Херсона для россиян станет большим поражением и будет иметь негативные для врага последствия.

Но российская пропаганда трактует такие сравнения совсем иначе, мол, советские войска "удержали свое" и начали контрнаступление. Так россияне намекают, что якобы они, как под Сталинградом, "удержатся" и пойдут в наступление. Однако есть большое "но": Херсон – это Украина. Этот город оккупирован и ВСУ выбьют оттуда оккупантов.

Интересно – Путин также решил заговорить о Херсоне: смотрите видео