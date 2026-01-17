В битве за Купянск соотношение потерь Украины и России достигло 1 к 27, – разведка Британии
- Российская армия потеряла в 27 раз больше личного состава, чем украинские силы в битве за Купянск.
- Примерно 200 российских военных оказались в оперативном окружении в пределах Купянска в результате контрнаступления Сил обороны Украины.
Западные разведданные указывают на колоссальную разницу в потерях во время боев за Купянск. Российская армия потеряла в 27 раз больше личного состава, чем украинские силы.
Об этом сообщает Times со ссылкой на информацию британской разведки, передает 24 Канал.
Какие потери понесут Россия и Украина в Купянске?
Как отмечает издание, о таком соотношении потерь британских чиновников проинформировали во время закрытого брифинга на прошлой неделе. Источник в Министерстве обороны Великобритании уточнил, что точное количество погибших российских военных установить сложно, однако только за прошлый год их потери оцениваются в тысячи человек.
Кроме того, по данным разведки, в результате контрнаступательных действий Сил обороны Украины накануне Рождества около 200 российских военных оказались в оперативном окружении непосредственно в пределах Купянска.
Как пояснил в разговоре с 24 Каналом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, в Купянске украинские войска находятся на западной стороне Оскола, а российские войска – на противоположной и они отрезаны от путей снабжения. Россияне истощены, у них нет воды, еды и заканчиваются боеприпасы.
Каковы общие потери России?
По данным Генштаба ВСУ, 16 января было ликвидировано 1130 российских военных. Общие потери врага достигли 1 225 590 человек.
Среди техники уничтожено 11 566 танков, 23 914 бронированных машин, 36 261 артиллерийских систем, 434 самолета и прочее.