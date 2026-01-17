В битве за Купянск соотношение потерь Украины и России достигло 1 к 27, – разведка Британии

Западные разведданные указывают на колоссальную разницу в потерях во время боев за Купянск. Российская армия потеряла в 27 раз больше личного состава, чем украинские силы.

Об этом сообщает Times со ссылкой на информацию британской разведки, передает 24 Канал.

Смотрите также У нас заканчиваются люди, – волонтер назвала, каких решений требует самый тяжелый этап войны

Какие потери понесут Россия и Украина в Купянске?

Как отмечает издание, о таком соотношении потерь британских чиновников проинформировали во время закрытого брифинга на прошлой неделе. Источник в Министерстве обороны Великобритании уточнил, что точное количество погибших российских военных установить сложно, однако только за прошлый год их потери оцениваются в тысячи человек.

Кроме того, по данным разведки, в результате контрнаступательных действий Сил обороны Украины накануне Рождества около 200 российских военных оказались в оперативном окружении непосредственно в пределах Купянска.

Как пояснил в разговоре с 24 Каналом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, в Купянске украинские войска находятся на западной стороне Оскола, а российские войска – на противоположной и они отрезаны от путей снабжения. Россияне истощены, у них нет воды, еды и заканчиваются боеприпасы.

Каковы общие потери России?