Россияне сконцентрировали максимум усилий, – военный эксперт о стратегическом значении Угледара
Угледарское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Российские оккупанты сконцентрировали там максимум усилий, даже морскую пехоту и спецподразделения.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный аналитик и офицер запаса Армии обороны Израиля Игаль Левин. Он убежден, что для ВСУ гораздо страшнее потерять Угледар, чем, например, Бахмут
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Россияне понимают важность Угледара
Левин отметил, что Угледар имеет ключевое стратегическое значение. В этом направлении расположены железные дороги и другие важные объекты. Он считает, что для ВСУ гораздо страшнее потерять Угледар, чем, например, Бахмут.
Они (русские – 24 Канал) это тоже прекрасно понимают, поэтому туда были переброшены не просто силы, например, вагнеровцы. Там была морская пехота, их спецподразделение, где, кстати, один из командиров был ликвидирован,
– подчеркнул он.
Военный аналитик добавил, что оккупационные войска применяли на Угледарском направлении большое количество танков.
"Там были сконцентрированы достаточно серьезные силы. Это указывает на то, что они сами понимали важность Угледара и сконцентрировали максимум своих усилий", – говорит Левин.
Левин о боях за Угледар: смотрите видео
ВСУ разгромили россиян под Угледаром
- Силы обороны Украины разгромили российские войска под Угледаром, что войдет в учебники по истории. Разгром оккупантов под Угледаром был результатом гибких действий наших защитников в обороне и итогом удачных импровизаций.
- Defence24 пишет, что для попытки штурмовать позиции украинских военных под Угледаром армия России сосредоточила не только 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ, которая там была разгромлена. Россия перебросила 40 бригаду морской пехоты того же ТОФ РФ, а также террористическое формирование "Каскад" и "добровольческий батальон" "Алга", сформированный региональными властями Татарстана.
- Российские оккупанты проявляли свою "неплохую теоретическую подготовку" в том, что пытались организовать атаки на позиции украинских войск именно с "поправкой" на возможность применения снарядов RAAM для дистанционной постановки мин.
- Для прохода наших минных заграждений россияне пытались действовать как по учебнику: вперед шли Т-80 с тралами, их прикрывали БМП-3 и пехота. Процесс координировался с помощью дрона, что являлось классической попыткой идти колонной для штурма наших позиций.
- Однако Силы обороны Украины действовали гибко, поэтому использовали не только RAAM, но и "классические" мины ТМ-62. Учитывая, что обмен данными между артиллерией и наблюдателями на передовой, и из наших беспилотников был налажен в "режиме реального времени", наши "боги войны" могли вести постоянную стрельбу по "завязшей" в "проходе" бронетехнике врага через минные поля. А при попытке выйти из этого "прохода" россияне несли дополнительные потери, ведь их танки и БМП подрывались на украинских ТМ-62.