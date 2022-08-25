В битве вы – олени: Екатерина Соляр ярко ответила на демагогию медведева

дмитрий медведев продолжает поражать своими абсурдными заявлениями. На этот раз приспешник путина сделал нелепые прогнозы по поводу завершения войны в Украине.

медведев пытался подвергнуть сомнению публикации западных аналитиков относительно того, как будет развиваться ситуация в Украине. Журналистка и телеведущая 24 канала Екатерина Соляр ответила на очередную порцию бреда от заместителя главы совета безопасности россии.

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О чем написал медведев

Экс-президенту россии не дают покоя выводы экспертов из стран Запада, которые не обещают россии ничего хорошего. В своем сообщении в телеграме он упомянул, что британские журналисты назвали 5 вероятных сценариев развития событий в Украине.

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медведев заявил, что все прогнозы о победе Украины в войне с россией – это "ложь и демагогия для обработки электрората".

Это говорит Ддмитрий Ммедведев, который сам считается главным демагогом "всея руси",

– заметила Екатерина Соляр.

заместитель главы совета безопасности россии написал свой прогноз относительно того, как могут развиваться события в Украине. В мечтах медведева существует "всего 1,5 возможных сценария". Конечно, по его версии, в каждом из вариантов побеждает россия.

Реакция Екатерины Соляр

медведев завершил свое сообщение латинской фразой "Tertium non datur!" , что в переводе означает "Третьего не дано". Телеведущая 24 канала отметила, что даже порадовалась тому, что он вспомнил латинское выражение.

"Я тоже очень часто добавляю латынь во время общения с теми, кто мне пишет "из-за поребрика". По одной простой причине – с мертвыми надо говорить на языке мертвых ", – сказала Соляр.

Она отметила, что также имеет несколько фраз, которые хотела бы передать "неуважаемому медведеву".

Первая из них – In pace leones, in proelio cervi. Это значит: "Во время мира вы – львы, а в битве вы – олени". Также я хотела бы адресовать еще одну фразу: "Audi, vide, tace, si tu vis vivere". В переводе она означает: "Слушать, наблюдать, молчать, если хотите жить в мире",

– отметила журналистка.

Она добавила, что экс-президент россии может использовать эти фразы, ведь они больше подходят к ситуации, в которой оказалась россия.

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