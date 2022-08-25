мєдвєдєв намагався поставити під сумнів публікації західних аналітиків щодо того, як розвиватиметься ситуація в Україні. Журналістка та телеведуча 24 каналу Катерина Соляр відповіла на чергову порцію маячні від заступника глави ради безпеки росії.

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Про що написав мєдвєдєв

Експрезиденту рф не дають спокою висновки експертів із країн Заходу, які не обіцяють росії нічого хорошого. У своєму дописі в телеграмі він згадав, що британські журналісти назвали 5 ймовірних сценаріїв розвитку подій в Україні.

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мєдвєдєв заявив, що усі прогнози щодо перемоги України у війні з росією – це "брехня і демагогія для обробки електорату".

Це каже дмітрій мєдвєдєв, який сам вважається головним демагогом "усія русі",

– зауважила Катерина Соляр.

Заступник глави ради безпеки росії написав свій прогноз щодо того, як можуть розвиватися події в Україні. У мріях мєдвєдєва існує "усього 1,5 можливих сценарія". Звісно ж, за його версією, у кожному з варіантів перемагає росія.

Реакція Катерини Соляр

мєдвєдєв завершив свій допис латинською фразою "Tertium non datur!", що у перекладі означає "Третього не дано". Телеведуча 24 каналу зазначила, що навіть потішилася тому, що він згадав латинський вислів.

"Я теж дуже часто додаю латину під час спілкування із тими, хто мені пише "із-за порєбріка". З однієї простої причини – з мертвими треба говорити мовою мертвих", – сказала Соляр.

Вона зауважила, що також має кілька фраз, які хотіла б передати "нешановному мєдвєдєву".

Перша з них – In pace leones, in proelio cervi. Це означає: "Під час миру ви – леви, а у битві ви – олені". Також я хотіла б адресувати ще одну фразу: "Audi, vide, tace, si tu vis vivere". У перекладі вона означає: "Слухати, спостерігати, мовчати, якщо бажаєте жити у мирі",

– зазначила журналістка.

Вона додала, що експрезидент росії може використовувати ці фрази, адже вони більше пасують до ситуації, у якій опинилася росія.

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