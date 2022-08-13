А сам медведєв є абсолютно "особливим утворенням" у російській дійсності. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Чому не слід зважати на його заяви

Це дійсно клоун, людина з дуже серйозними вже відхиленнями,

– наголосив опозиційний журналіст.

За словами журналіста, він займається тільки власним виживанням і є "цілковито марною істотою". медведєв – це людина, яка багато років перебуває на вершині російської влади, але так і не змогла створити власної команди.

Він навіть не зміг знайти можливості стати самостійним. "Він, ймовірніше, навіть власною секретаркою не керує. Це дуже смішне явище", – розповів Ігор Яковенко.

До його погроз на адресу атомних електростанцій, що розташовані на території Європи, треба відноситись поблажливо. Це повна маячня. Ніяких реальних шансів завдати якихось ударів по атомних електростанціях на території Європи у росії немає,

– пояснив опозиційний журналіст.

Однак медведєв постійно погрожує іншим державам, зокрема країнам Балтії та Сполученим Штатам. На думку журналіста, у такий спосіб він намагається заповнити відсутність жиріновського, якого багатьом не вистачає.

"Але, на відміну від жиріновського, у медведєва немає такого артистичного таланту, нормального зв'язного людського мовлення, виразності та політичного досвіду, тому виглядає це убого", – зауважив Ігор Яковенко.

За словами журналіста, на його погрози не варто звертати увагу, але те, що зараз реально відбувається на Запорізькій АЕС – це серйозно.

Ігор Яковенко про медведєва і його погрози: дивіться відео

Що відомо про заяву медведєва

Посіпака владіміра путіна дмітрій мєдвєдєв зробив цинічну заяву, в якій спробував звинуватити ЗСУ в обстрілах Запорізької АЕС і пригрозив Європі ядерним терором.

Однак такі погрози можуть зіграти на руку Україні. Таку думку висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, це фактично спонукає Захід впроваджувати подальші санкції та всіляко боротися проти росії на різних фронтах.

Російський правозахисник Марк Фейгін назвав погрози путінського клоуна шизофашизмом. Це по суті фашизм під маскою боротьби з фашизмом, свого роду карикатура, але серйозна та небезпечна.

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