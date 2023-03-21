В Киеве простились с ученым Бижаном Шароповым: он погиб на фронте весной 2022 года

Украинцы прощаются со своими героями, мужественно защищавшими родную землю. Так, в Киеве в последний путь отправили ученого Бижана Шаропова, погибшего на фронте в 2022 году.

Церемония прощания с ученым Бижаном Шароповым состоялась 20 марта. Ее провели на Майдане Незалежности, где его провести в последнюю путь могли как родные и близкие, так и те, кто стремился отдать честь украинскому герою.

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Считался пропавшим без вести

Заметим, что Шаропов решил встать в защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения. Погиб он от рук россиян еще весной 2022 года. Тогда же, с апреля, его считали пропавшим без вести.

По имеющейся информации, лег Шаропов в боях под Изюмом весной прошлого года. Подтвердить смерть украинского героя удалось только с помощью ДНК-экспертизы. Сделали это в феврале 2023 года.

Известно, что похоронили героя на Аллее Славы Лукьяновского кладбища в Киеве.

С Бижаном Шароповым простились в Киеве / Фото "Вечерний Киев"

Что известно о Бежане Шаропове

Родился украинский ученый и защитник 7 октября 1989 в Таджикистане. В 1995 году его семья приняла решение перебраться в Киев.

Учился он на кафедре биологии природоведческого факультета НАУКМА. После этого получал образование на аспирантуре в Институте физиологии НАН Украины.

НАУКМА. После этого получал образование на аспирантуре в Институте физиологии НАН Украины. В 2013 – 2014 годах Бижан Шаропов – активный участник Революции Достоинства.

2014 – 2015 годы – воевал за наше государство в составе батальона "Айдар" в Луганской области.

в Луганской области. Шаропов был ученым-биофизиком, а также соучредителем компании "Украинские генетические технологии". Заметим, что весной 2020 года она объявила о создании теста на основе ПЦР. Это позволило бы обнаружить возбудитель коронавируса.

Как только россияне совершили полномасштабное вторжение, Шаропов отправился на фронт.

Отметим, что накануне американские СМИ заявили, что потери Украины в войне против России насчитывают 100 тысяч. Эту информацию опроверг секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, сведения, хоть и засекречены, но их знает президент и войско. Что касается тех же 100 тысяч, то эти данные не соответствуют действительности, подчеркнул он.